Лукашенко и Путин в Астане обсудили тему введения СПОТ в России
Беларусь и Приморский край выходят на новый этап стратегического партнерства, открывая окно возможностей для торговли с КНДР. Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко заявил, что по итогам 2026 года взаимный товарооборот должен преодолеть знаковую отметку в 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Губернатор Приморского края: Минск и Владивосток переходят на лизинговые долгосрочные контракты.
Несмотря на географическую удаленность, Минск и Владивосток демонстрируют высокую динамику сотрудничества: на Дальнем Востоке успешно работают белорусские магазины и создан крупный мультибрендовый центр нашей техники. С 1 июня в России начала действовать цифровая система подтверждения ожидания поставок товаров автомобильным транспортом – так называемый СПОТ.
Минск оперативно отслеживает риски возникновения искусственных барьеров и очередей для отечественных грузоперевозчиков. На недавней двусторонней встрече на полях саммита ЕАЭС в Астане Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились сделать все необходимое для ликвидации лишней бюрократии. По словам белорусского лидера, союзники находятся в постоянном рабочем контакте, чтобы при необходимости вовремя скорректировать работу контрольных служб.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с Президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди и их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с Президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов: ваше слово с Приморья – мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.