Беларусь и Приморский край выходят на новый этап стратегического партнерства, открывая окно возможностей для торговли с КНДР. Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко заявил, что по итогам 2026 года взаимный товарооборот должен преодолеть знаковую отметку в 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Губернатор Приморского края: Минск и Владивосток переходят на лизинговые долгосрочные контракты.

Несмотря на географическую удаленность, Минск и Владивосток демонстрируют высокую динамику сотрудничества: на Дальнем Востоке успешно работают белорусские магазины и создан крупный мультибрендовый центр нашей техники. С 1 июня в России начала действовать цифровая система подтверждения ожидания поставок товаров автомобильным транспортом – так называемый СПОТ. Минск оперативно отслеживает риски возникновения искусственных барьеров и очередей для отечественных грузоперевозчиков. На недавней двусторонней встрече на полях саммита ЕАЭС в Астане Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились сделать все необходимое для ликвидации лишней бюрократии. По словам белорусского лидера, союзники находятся в постоянном рабочем контакте, чтобы при необходимости вовремя скорректировать работу контрольных служб.