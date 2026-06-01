Губернатор Приморского края: Минск и Владивосток переходят на лизинговые долгосрочные контракты

Беларусь и Приморский край выходят на новый этап стратегического партнерства, открывая окно возможностей для торговли с КНДР. Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко заявил, что по итогам 2026 года взаимный товарооборот должен преодолеть знаковую отметку в 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил высокий потенциал сотрудничества с Пхеньяном, подчеркнув готовность Минска использовать логистические возможности Приморья для выстраивания эффективных торговых связей. Кроме того, Минск и Владивосток официально переходят на долгосрочные обоюдные контракты, что позволит предприятиям расширить горизонты планирования на годы вперед.

По итогам 2025 года, объем взаимной торговли Беларуси и Приморского края превысил 75 миллионов долларов за счет поставок белорусской техники и продуктов питания, включая расширение рыбного импорта. Еще одним вектором взаимодействия станет совместная работа на азиатском направлении.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Мы сейчас переходим с Республикой Беларусь на лизинговые долгосрочные контракты. Они дают возможность расширить горизонт планирования на несколько лет, что очень выгодно для предприятий. Так мы работаем с МАЗом и завтра поедем туда смотреть на новые виды продукции. Это автомобили скорой помощи, которые МАЗ будет подрабатывать под нас непосредственно с учетом нашего рельефа. И это уже такой длинный пятилетний контракт. Также мы переходим на такие контракты, в том числе и по автобусам.

У нас стоит задача с тем, чтобы лифты с «Могилевлифтмаша» тоже могли получить такую пятилетнюю контрактацию. Она взаимовыгодна и нам, и производителю, потому что дает возможность непосредственно иметь там и сборочное производство, иметь обслуживающие, эксплуатационные, ремонтные бригады. Около 2000 лифтов нам нужно только на этом этапе. И каждый год мы по 600-700 лифтов могли бы получать.

Делегация российского региона детально изучит возможности флагманов отечественного машиностроения – МАЗа и «Могилевлифтмаша». А включение Приморья в логистические цепочки между Минском и Пхеньяном позволит оперативно поставлять белорусскую продукцию и технологии на перспективный рынок. Стороны сошлись во мнении, что такая трехсторонняя кооперация принесет ощутимую экономическую выгоду всем участникам проекта.