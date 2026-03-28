Историческая встреча Лукашенко и Ким Чен Ына! О чем договорились лидеры двух стран?

Геополитическое взаимопонимание, способность без оглядки на других определять собственный курс, в том числе и курс совместный, а еще нацеленность действовать исключительно в национальных интересах – вот качества, которые в мировых политических кругах сегодня в большом дефиците. Но на неделе именно эти качества синхронно демонстрируют главы двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об Александре Лукашенко и Ким Чен Ыне, которые в рамках первого в истории официального визита Президента Беларуси в КНДР подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Этот документ станет фундаментом и для экономической прагматики в отношениях двух стран, и для решения вопросов, которые почувствуют рядовые граждане. Среди таких, например, перспективы безвизовых путешествий и открытия в КНДР белорусского посольства. Какие еще точки совместного роста наметили Минск и Пхеньян – рассуждает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Аплодисменты, дружеские рукопожатия и даже родные композиции – на такой высокой ноте и в теплой атмосфере белорусского лидера принимала Северная Корея. Дружественные отношения Беларуси и КНДР никогда не прерывались – Лукашенко. Это был официальный визит, но весь церемониал как во время самого высокого по дипломатическому рангу – государственного. И конный караул, и артиллерийские залпы – это Северная Корея. Здесь даже свой дом Солнца есть. И сюда пригласили Президента.

Кымсусан в переводе с корейского означает «гора, вышитая золотом». Мемориал бессмертным вождям для Пхеньяна – эта вечная святыня. Вообще Северная Корея – это другой мир. Но наша внешнеполитическая доктрина – не менять других, а находить точки соприкосновения.

Антон Дударенок, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Нам нужно нащупать точки соприкосновения, но у Корейской Народно-Демократической Республики есть для этого задел. Страна, можно сказать, движется в траекторию устойчивого развития. ВВП в 2025 году составил где-то 2,5 %, прогноз на 2026 – 3 %. То есть, у нас есть точки соприкосновения, у КНДР есть хорошая инженерная школа, наработки в тяжелом машиностроении, сельском хозяйстве. И, в принципе, наши соглашения пытаются охватить этот спектр взаимных интересов.

Дипломатическое взаимопонимание, геополитическая химия между руководителями и банальные экономические интересы. Все эти факты и поспособствовали этой исторической встрече и подписанию договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Договор – это фундамент. За два дня заключено еще девять соглашений. Товарооборот есть, но это ручей. А Минск и Пхеньян должна связать хотя бы река. Организация визита в КНДР вышла далеко за рамки протокольных вещей – Рыженков.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Главная суть наших внешнеполитических переговоров – это абсолютно не желание дружить против кого-то или формировать какие-то союзы, направленные на достижение целей за счет кого-то. Главная цель – последовательно развивать отношения между двумя дружественными народами. Последовательно развивать контакты между бизнесменами, гражданами двух стран. Подробнее. Ничего так не сближает, как общие испытания под санкционным давлением. И даже это отразилось в подарках лидеров. Ким Чен Ын оголил саблю, а Александр Лукашенко достал из футляра автомат ВСК белорусского производства. Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи.

Это дружеская и долгожданная встреча с прицелом на длительное выгодное сотрудничество. А остальная линейка подарков – из меню наших традиционных экспортных статей. Воинствующий и в тоже время сладкоежка Кин Чен Ын был впечатлен. Эта пиар-акция белорусских товаров в Северной Корее удалась с голливудским успехом.

Антон Дударенок:

Для этого есть все возможности, для этого нет каких-то логистических барьеров, хотя у нас есть географическая удаленность. Для Беларуси логистических проблем нет. КНДР, в свою очередь, развивает внутреннюю инфраструктуру, транспортные маршруты, диверсифицируя их между Китаем и Россией. Поэтому, я думаю, тут проблем географических не будет. Есть взаимное доверие, есть взаимная настроенность на результаты. Уже по пулу нашей делегации понятно, на что собираемся ориентироваться. Персонификация золотого фонда нашего экспорта. Это профильный вице-премьер по АПК, министры промышленности, здравоохранения и образования. Беларусь планирует нарастить экспорт продукции в КНДР.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Тот позыв, который дал глава КНДР, он обозначил – с Беларусью надо работать. И обозначены те ответственные лица: это первый вице-премьер республики, который будет вести направление по взаимодействию и будет сопредседателем комиссии с корейской стороны между Беларусью и Кореей. Для первого визита – программа весьма насыщенна. Даже учитывая слишком обширную международную повестку. КНДР – это очередная веха для белорусской дипломатии. Последствия могут быть невероятными. Через Минск начнется диалог между Вашингтоном и Пхеньяном и уж точно можно говорить о транснациональных проектах. Как подчеркнула в интервью для наших российских коллег пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт – и в поездке в КНДР, и в переговорах с США всегда присутствовали и будут присутствовать вопросы братской России. Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Беларусь.

Максим Рыженков:

Мы активно работаем над возможностями развития сотрудничества в трехстороннем формате. Принимая также во внимание, что любой маршрут, который сегодня ведет из Беларуси в Корею, идет через территорию Российской Федерации. И конечно же есть очень интересные проекты. А я думаю даже и Президент нас всех удивит какими-то вещами, связанными с этим треугольником.

Не просто деталь – в гости Лукашенко приехал сразу после успешного завершения электоральной компании в Пхеньяне. Что называется и партия, и народ продлили контракт Ким Чен Ыну. Визит был наполнен и договоренностями и торжественностью. Чего стоит красочный церемониал на площади имени Ким Ир Сена – основателя КНДР. Главная площадь страны и один из символов Пхеньяна вмещает до 100 тысяч человек и является местом проведения военных парадов, государственных праздников. Кстати, мини-парады сопровождали все дни визита. Воинственность – как реакция на историю.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас северокорейским народом очень много общего, и это отметил и глава нашего государства. Речь идет о сохранении исторической памяти. И вспомним большое участие белорусов в Маньчжурской стратегической операции в 1945 году, когда этот регион был освобожден от японских милитаристов. То есть можно вести речь о том, что и братство по оружию тоже у нас есть. В борьбе с японским милитаризмом помог Союз. Здесь, в отличие от Европы, это помнят. У 30-метрового мемориала в честь советских воинов говорящее название – «Освобождение». Рядом расположено кладбище, где захоронены останки советских воинов. И парк – где всегда многолюдно. Это и есть сохранение памяти. Кроме того, букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе Президента России – в знак благодарности за помощь в СВО. Есть у этой памяти экзистенциальная связь.