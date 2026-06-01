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Минск и Пхеньян планируют усилить сотрудничество в здравоохранении

01 июня 2026 17:36
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В развитие договоренностей на высшем уровне Беларусь и КНДР расширяют взаимодействие. Политический фундамент диалога укрепили лидеры двух стран во время официального визита нашего Президента в азиатское государство. Ну а сейчас дело за практическим наполнением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Минск и Пхеньян планируют усилить сотрудничество в здравоохранении-2

Минск и Пхеньян видят взаимные перспективы в сферах продовольственной безопасности и здравоохранения. Детали на этих треках обсуждали в правительстве на встрече с министром внешнеэкономических дел КНДР.

В белорусскую столицу прибыла и делегация медицинских специалистов из Корейской Народно-Демократической Республики. Стороны предметно обсудили широкий спектр вопросов: от белорусских наработок в специализированной медицинской помощи (онкологической и кардиологической) до производства фармацевтических препаратов. 

Для зарубежных гостей организовали выставку отечественного медицинского оборудования, которое активно используется в белорусских клиниках, а также поставляется за рубеж. Особый интерес вызвало оснащение машин скорой помощи.

Минск и Пхеньян планируют усилить сотрудничество в здравоохранении-4

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Важно, чтобы мы сегодня познакомили наших специалистов между собой. Важно, чтобы они увидели те практические форматы работы, которые есть у нас, чтобы наши коллеги по взаимодействию съездили туда и посмотрели, каков уровень оказания медицинской помощи в той стране. Это касается не только практической медицины, это касается и образовательного медицинского направления.

Делегация из КНДР посетила лечебные учреждения, ведущий медицинский вуз и фармацевтическое предприятие. В фокусе внимания – обмен передовыми клиническими практиками и обучение медспециалистов.

# Государственная политика в области здравоохранения # Международное сотрудничество # Александр Ходжаев

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