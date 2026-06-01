Минск и Пхеньян планируют усилить сотрудничество в здравоохранении

Историческая встреча Лукашенко и Ким Чен Ына! О чем договорились лидеры двух стран, читайте здесь.

В развитие договоренностей на высшем уровне Беларусь и КНДР расширяют взаимодействие. Политический фундамент диалога укрепили лидеры двух стран во время официального визита нашего Президента в азиатское государство. Ну а сейчас дело за практическим наполнением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Пхеньян видят взаимные перспективы в сферах продовольственной безопасности и здравоохранения. Детали на этих треках обсуждали в правительстве на встрече с министром внешнеэкономических дел КНДР.

В белорусскую столицу прибыла и делегация медицинских специалистов из Корейской Народно-Демократической Республики. Стороны предметно обсудили широкий спектр вопросов: от белорусских наработок в специализированной медицинской помощи (онкологической и кардиологической) до производства фармацевтических препаратов.

Для зарубежных гостей организовали выставку отечественного медицинского оборудования, которое активно используется в белорусских клиниках, а также поставляется за рубеж. Особый интерес вызвало оснащение машин скорой помощи.