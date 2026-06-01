Иран не вернется за стол переговоров с США – СМИ

Тегеран объявил о немедленной приостановке диалога с Вашингтоном. По сообщениям СМИ, Исламская Республика заявила, что не вернется за стол переговоров с Соединенными Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом Тегеран добавил: не вернется, пока израильские войска полностью не покинут территорию Ливана и не прекратят его бомбардировки. Накануне израильский премьер отдал приказ атаковать бейрутский квартал Дахия. Армия Израиля также захватила древний замок Бофор на юге Ливана. Крепости почти 900 лет, и она охраняется ЮНЕСКО. Иран в ответ пообещал активизировать боевые действия на Ближнем Востоке и блокировать Баб-эль-Мандебский пролив.

Новый виток конфликта не заставил себя ждать. Минувшей ночью американские военные нанесли удары по иранским объектам. Корпус стражей исламской революции ответил атакой на базу США. Решение Тегерана прекратить диалог стало кульминацией накопившихся противоречий.

США нанесли удары по военным целям в Иране.

Переговоры между Ираном и США шли с переменным успехом. Стороны заключили хрупкое перемирие в начале апреля, а к концу мая приблизились к подписанию 60-дневного меморандума о взаимопонимании. Дипломаты обсуждали условия разблокировки Ормузского пролива и даже возможность переговоров по ядерной сделке. Однако пункты меморандума соблюдались далеко не всегда. Иран неоднократно считал израильские атаки на Ливан нарушением общих правил перемирия.