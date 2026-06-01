Прямой эфир

Беларусь и Приморье рассчитывают выйти на товарооборот в $100 млн

01 июня 2026 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Санкционная история с удобрениями добавила белорусско-российской интеграционной двойке дополнительный запас прочности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы совместно нашли решение и успешно работаем в этом направлении, а фактор расстояния порой в тысячи километров для Союзного государства – давно не контраргумент в сотрудничестве. Наши товары есть не только на полках магазинов в Пскове и Смоленске, но и в российском Приморье. Губернатор этого региона Олег Кожемяко приехал на встречу с нашим Президентом.

Беларусь и российское Приморье – давние партнеры, но сегодня условились взять новую высоту во взаимной торговле. По итогам нынешнего года у нас есть все основания превзойти планку в 100 миллионов долларов товарооборота. К тому же, учитывая географию, Приморский край мог бы стать посредником в торговле Беларуси с КНДР.

Кроме того, на встрече Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности недавних переговоров с Владимиром Путиным на полях Евразийского форума в Астане. 

Беларусь и Приморье рассчитывают выйти на товарооборот в $100 млн-2

Когда во Владивостоке уже вечер, в Минске рабочий день только начинается. Разница во времени – 7 часов, расстояние – почти 10 тысяч километров. А вот в экономическом плане Беларусь и Приморский край живут в одном ритме.

Беларусь и Приморье рассчитывают выйти на товарооборот в $100 млн-4

За 2025 год товарооборот превысил 75 миллионов долларов. А еще четыре года назад показатель был более чем в два раза меньше. Поэтому задача выйти на 100 миллионов долларов и выше выглядит вполне достижимой. 

Беларусь и Приморье рассчитывают выйти на товарооборот в $100 млн-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю нашего Отечества (от Бреста до Владивостока, как я говорил) вы находитесь, динамика неплохая. 

И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете. Побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагро». Посмотрите, что-то, может быть, интересное.

Читайте также:

Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края

Лукашенко и Путин в Астане обсудили тему введения СПОТ в России

Минск и Владивосток переходят на лизинговые долгосрочные контракты

# Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Беларусь-Россия # Международное сотрудничество # Экспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле
01 июня 2026 16:50

Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле

Беларусь обладает высокоразвитым сельским хозяйством – Лукашенко
01 июня 2026 16:34

Беларусь обладает высокоразвитым сельским хозяйством – Лукашенко

В Беларуси материнству и детству уделяется большое внимание – Сергеенко
01 июня 2026 14:27

В Беларуси материнству и детству уделяется большое внимание – Сергеенко