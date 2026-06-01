Беларусь и Приморье рассчитывают выйти на товарооборот в $100 млн
Санкционная история с удобрениями добавила белорусско-российской интеграционной двойке дополнительный запас прочности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы совместно нашли решение и успешно работаем в этом направлении, а фактор расстояния порой в тысячи километров для Союзного государства – давно не контраргумент в сотрудничестве. Наши товары есть не только на полках магазинов в Пскове и Смоленске, но и в российском Приморье. Губернатор этого региона Олег Кожемяко приехал на встречу с нашим Президентом.
Беларусь и российское Приморье – давние партнеры, но сегодня условились взять новую высоту во взаимной торговле. По итогам нынешнего года у нас есть все основания превзойти планку в 100 миллионов долларов товарооборота. К тому же, учитывая географию, Приморский край мог бы стать посредником в торговле Беларуси с КНДР.
Кроме того, на встрече Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности недавних переговоров с Владимиром Путиным на полях Евразийского форума в Астане.
Когда во Владивостоке уже вечер, в Минске рабочий день только начинается. Разница во времени – 7 часов, расстояние – почти 10 тысяч километров. А вот в экономическом плане Беларусь и Приморский край живут в одном ритме.
За 2025 год товарооборот превысил 75 миллионов долларов. А еще четыре года назад показатель был более чем в два раза меньше. Поэтому задача выйти на 100 миллионов долларов и выше выглядит вполне достижимой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю нашего Отечества (от Бреста до Владивостока, как я говорил) вы находитесь, динамика неплохая.
И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете. Побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагро». Посмотрите, что-то, может быть, интересное.
Читайте также:
Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края
Лукашенко и Путин в Астане обсудили тему введения СПОТ в России
Минск и Владивосток переходят на лизинговые долгосрочные контракты