Беларусь и Приморье рассчитывают выйти на товарооборот в $100 млн

Санкционная история с удобрениями добавила белорусско-российской интеграционной двойке дополнительный запас прочности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы совместно нашли решение и успешно работаем в этом направлении, а фактор расстояния порой в тысячи километров для Союзного государства – давно не контраргумент в сотрудничестве. Наши товары есть не только на полках магазинов в Пскове и Смоленске, но и в российском Приморье. Губернатор этого региона Олег Кожемяко приехал на встречу с нашим Президентом.

Беларусь и российское Приморье – давние партнеры, но сегодня условились взять новую высоту во взаимной торговле. По итогам нынешнего года у нас есть все основания превзойти планку в 100 миллионов долларов товарооборота. К тому же, учитывая географию, Приморский край мог бы стать посредником в торговле Беларуси с КНДР.