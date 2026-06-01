Вопросы расширения сотрудничества с Грузией рассмотрели в Совете Министров

Минск и Тбилиси планируют существенно расширить объемы взаимной торговли. Такие намерения были озвучены на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди ключевых точек роста стороны выделили поставки белорусского продовольствия, пиломатериалов и продукции машиностроения. Масштабную презентацию отечественного потенциала зарубежным гостям представят на международной выставке «Белагро-2026». Грузинская делегация сможет оценить не только передовые белорусские комбайны и тракторы, но и мировые новинки агропромышленного комплекса.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы имеем достаточно внушительные для начинающей страны Грузии поставки продовольствия. Они растут в три раза. Открыт ряд сетей фирменной торговли нашей белорусской продовольственной группы. И прожекты растут.

Давид Сонгулашвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии:

Торговля является одним из приоритетных направлений сотрудничества двух стран. Мы готовы обсудить пути более активной поддержки торговли между двумя странами. Импорт из Грузии и экспорт имеют большой потенциал, который можно использовать для взаимной поддержки. Считаю, что такое сотрудничество укрепит отношения между странами и сделает их еще более прочными.