Прямой эфир

Вопросы расширения сотрудничества с Грузией рассмотрели в Совете Министров

01 июня 2026 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск и Тбилиси планируют существенно расширить объемы взаимной торговли. Такие намерения были озвучены на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы расширения сотрудничества с Грузией рассмотрели в Совете Министров-2

Среди ключевых точек роста стороны выделили поставки белорусского продовольствия, пиломатериалов и продукции машиностроения. Масштабную презентацию отечественного потенциала зарубежным гостям представят на международной выставке «Белагро-2026». Грузинская делегация сможет оценить не только передовые белорусские комбайны и тракторы, но и мировые новинки агропромышленного комплекса.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы имеем достаточно внушительные для начинающей страны Грузии поставки продовольствия. Они растут в три раза. Открыт ряд сетей фирменной торговли нашей белорусской продовольственной группы. И прожекты растут.

Давид Сонгулашвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии:
Торговля является одним из приоритетных направлений сотрудничества двух стран. Мы готовы обсудить пути более активной поддержки торговли между двумя странами. Импорт из Грузии и экспорт имеют большой потенциал, который можно использовать для взаимной поддержки. Считаю, что такое сотрудничество укрепит отношения между странами и сделает их еще более прочными.

Вопросы расширения сотрудничества с Грузией рассмотрели в Совете Министров-4

Глава грузинского ведомства подтвердил высокую заинтересованность в развитии диалога и подчеркнул, что торговля остается главным приоритетом в отношениях двух дружественных народов.

# Беларусь-Грузия # Юрий Шулейко # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве
01 июня 2026 17:05

Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве

Порт, новые рынки и бизнес вдолгую: во Дворце Независимости принимали губернатора Приморья
01 июня 2026 17:01

Порт, новые рынки и бизнес вдолгую: во Дворце Независимости принимали губернатора Приморья

Беларусь и Приморье рассчитывают выйти на товарооборот в $100 млн
01 июня 2026 16:56

Беларусь и Приморье рассчитывают выйти на товарооборот в $100 млн