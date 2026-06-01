Беларусь обладает высокоразвитым сельским хозяйством – Лукашенко

Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием, а попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием – Лукашенко.

При этом глава ФАО Цюй Дунъюй высоко оценил вклад Александра Лукашенко в успешное развитие страны, а также подчеркнул, что Беларусь играет важнейшую стратегическую роль в преодолении глобального продовольственного кризиса. В центре внимания были вопросы поставок белорусских продуктов питания, экспорта калийных удобрений и новые векторы сотрудничества Минсельхозпрода республики с институтами Организации Объединенных Наций. На фоне масштабной геополитической нестабильности продовольственная безопасность планеты оказалась под угрозой. Наша страна в этих условиях демонстрирует исключительную устойчивость. Как заявил Александр Лукашенко, Беларусь готова и дальше выступать надежным гарантом обеспечения людей продуктами питания на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологий и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, техникой для возделывания культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможность производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси. И многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, например, Африки.

Сегодня Беларусь закрывает не только внутренние потребности, но и активно наращивает экспорт. Наша страна уверенно удерживает третью строчку в мире по доле поставок калийных удобрений, уступая лишь таким гигантам, как Канада и Россия. Глава государства напомнил, что на долю Беларуси приходится около 20 % мирового производства минеральных удобрений. В условиях, когда из-за геополитической нестабильности обостряется дефицит продовольствия и питания для почв, искусственные барьеры лишь усугубляют глобальный кризис – провоцируют рост цен и ставят под угрозу урожайность в развивающихся странах.

На текущий момент деструктивным фактором выступают нелегитимные санкционные ограничения на логистику и транзит отечественной продукции со стороны сопредельных государств Европейского союза. В частности, Польша и Литва целенаправленно блокируют использование своей портовой и железнодорожной инфраструктуры, препятствуя выходу белорусского калия на международные рынки. А это бьет по беднейшим регионам планеты. И все же Александр Лукашенко подтвердил готовность нашей страны беспрепятственно обеспечивать нуждающиеся регионы удобрениями и техникой, а также масштабировать аграрные технологии.