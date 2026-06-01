Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве

Проект реализован в рамках выполнения поручений главы государства. Как создается фундамент для будущих рекордов в животноводстве – в репортаже Анны Корольчук.

Один из ключевых приоритетов – строительство современных молочно-товарных комплексов, которые становятся точками роста для всего агропромышленного комплекса. Очередной такой объект открыли в Рогачевском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйстве «Заболотье 2010» начал работу новый молочно-товарный комплекс почти на 900 голов крупного рогатого скота. Подробнее читайте здесь.

Современные технологии, высокая продуктивность и продовольственная безопасность страны. Беларусь продолжает масштабную модернизацию животноводческой отрасли, делая ставку на новые производственные стандарты и эффективные условия содержания животных.

Здесь все продумано до мелочей. Родильное отделение, цех раздоя, профилакторий – основа будущего маточного поголовья. При открытии нового молочно-товарного комплекса у деревни Лучин ставилась задача не просто запустить объект, а сделать это технологично.

Первая секция уже заполнена животными. Пополнять стадо будут за счет перевода коров с привозного содержания и покупки нетелей с высоким генетическим потенциалом.

Плановые показатели внушительные. Удой на корову – не менее 7 тысяч килограммов молока в год. Комплекс входит в сырьевую зону Рогачевского молочно-консервного комбината. Значит, объект позволит увеличить объемы качественного сырья для переработки.