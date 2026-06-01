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Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве

01 июня 2026 17:05
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Современные технологии, высокая продуктивность и продовольственная безопасность страны. Беларусь продолжает масштабную модернизацию животноводческой отрасли, делая ставку на новые производственные стандарты и эффективные условия содержания животных. 

Один из ключевых приоритетов – строительство современных молочно-товарных комплексов, которые становятся точками роста для всего агропромышленного комплекса. Очередной такой объект открыли в Рогачевском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйстве «Заболотье 2010» начал работу новый молочно-товарный комплекс почти на 900 голов крупного рогатого скота. Подробнее читайте здесь.

Проект реализован в рамках выполнения поручений главы государства. Как создается фундамент для будущих рекордов в животноводстве – в репортаже Анны Корольчук.

Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве-2

Здесь все продумано до мелочей. Родильное отделение, цех раздоя, профилакторий – основа будущего маточного поголовья. При открытии нового молочно-товарного комплекса у деревни Лучин ставилась задача не просто запустить объект, а сделать это технологично. 

Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве-4

Первая секция уже заполнена животными. Пополнять стадо будут за счет перевода коров с привозного содержания и покупки нетелей с высоким генетическим потенциалом. 

Плановые показатели внушительные. Удой на корову – не менее 7 тысяч килограммов молока в год. Комплекс входит в сырьевую зону Рогачевского молочно-консервного комбината. Значит, объект позволит увеличить объемы качественного сырья для переработки. 

Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве-6

Владимир Луцкий, директор Рогачевского молочно-консервного комбината:
Здесь некачественной продукции просто не может быть. Молочный комбинат работает над качеством всей сырьевой зоны. Новый объект всегда привлекает внимание и улучшает производительность и состояние животных. 

Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве-8

Это часть большой программы. Только за последнюю пятилетку в Гомельской области построено и реконструировано 27 объектов молочной отрасли. Еще семь – в ожидании запуска до конца года.

Подробности смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Экономика # Предприятия Беларуси # Владимир Луцкий # Анна Корольчук

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