Новый премьер-министр Венгрии добивается отстранения президента от должности

В Будапеште разгорается острый политический конфликт. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр открыто добивается отстранения от должности президента страны Тамаша Шуйока. Оппоненты видят в этом попытку подменить демократические механизмы партийной целесообразностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мадьяр напомнил, что его партия «Тиса» получила на апрельских выборах конституционное большинство в 2/3 мест. Этого достаточно для внесения любых изменений в Основной закон. Премьер уже призвал уволить не только президента, но и глав Верховного и Конституционного судов, а также генерального прокурора. Однако президент Венгрии отказался покидать пост и пообещал дальше исполнять свои обязанности.

На его сторону встал бывший премьер Виктор Орбан. Он назвал требования Мадьяра опасным прецедентом, ведущим к узурпации власти и нарушению Основного закона. Общество тоже поддержало главу государства.

Сегодня у президентского дворца протестующие выкриками пытались сорвать выступление премьера. Мадьяру пришлось повторять свои слова. Он вновь потребовал добровольной отставки президента, пригрозив в противном случае изменить Конституцию и объявить импичмент.