Новый премьер-министр Венгрии добивается отстранения президента от должности

В Будапеште разгорается острый политический конфликт. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр открыто добивается отстранения от должности президента страны Тамаша Шуйока. Оппоненты видят в этом попытку подменить демократические механизмы партийной целесообразностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мадьяр напомнил, что его партия «Тиса» получила на апрельских выборах конституционное большинство в 2/3 мест. Этого достаточно для внесения любых изменений в Основной закон. Премьер уже призвал уволить не только президента, но и глав Верховного и Конституционного судов, а также генерального прокурора. Однако президент Венгрии отказался покидать пост и пообещал дальше исполнять свои обязанности.
На его сторону встал бывший премьер Виктор Орбан. Он назвал требования Мадьяра опасным прецедентом, ведущим к узурпации власти и нарушению Основного закона. Общество тоже поддержало главу государства.
Сегодня у президентского дворца протестующие выкриками пытались сорвать выступление премьера. Мадьяру пришлось повторять свои слова. Он вновь потребовал добровольной отставки президента, пригрозив в противном случае изменить Конституцию и объявить импичмент.
Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии:
Могу сказать, что этот процесс займет около месяца. Мы постараемся как можно скорее принять необходимое законодательство. И да, будут разговоры о том, чтобы убрать всех марионеток, всех, кто участвовал в этом кадровом обращении. И вместо того чтобы способствовать укреплению венгерской демократии и верховенства закона, они участвовали в ее демонтаже за миллионы форинтов.
Очевидно, что неслучайно борьба премьера с президентом развернулась сразу после того, как Венгрия договорилась с Евросоюзом о возврате 16 миллиардов евро. Ранее Брюссель замораживал эти средства именно из-за опасений по поводу якобы отсутствия демократических институтов в стране.
Теперь же, когда премьер Мадьяр требует отставки главы государства и готов переписывать Конституцию, Брюссель не высказывает беспокойства. Иными словами, двойные стандарты по классике жанра. Похоже, европейские ценности внезапно перестали быть препятствием, когда на кону оказались миллиарды.
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