Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края

Беларусь и Приморский край выходят на новый этап стратегического партнерства, открывая окно возможностей для торговли с КНДР. Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко заявил, что по итогам года взаимный товарооборот должен преодолеть знаковую отметку в 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я совсем недавно был в Корейской Народной Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор. Он не может быть диктатором по существу. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и не благотворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали, в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.

Он мне много о вас рассказывал. Я говорю: так это наш человек, наш друг. Он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь-Приморье и так далее.