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Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края

01 июня 2026 11:24
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Беларусь и Приморский край выходят на новый этап стратегического партнерства, открывая окно возможностей для торговли с КНДР. Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко заявил, что по итогам года взаимный товарооборот должен преодолеть знаковую отметку в 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края-2

Несмотря на географическую удаленность, Минск и Владивосток демонстрируют высокую динамику сотрудничества: на Дальнем Востоке успешно работают белорусские магазины и создан крупный мультибрендовый центр нашей техники. Еще одним вектором взаимодействия станет совместная работа на азиатском направлении. Александр Лукашенко отметил высокий потенциал сотрудничества с Пхеньяном, подчеркнув готовность Минска использовать логистические возможности Приморья для выстраивания эффективных торговых связей.

Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я совсем недавно был в Корейской Народной Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор. Он не может быть диктатором по существу. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и не благотворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали, в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.

Он мне много о вас рассказывал. Я говорю: так это наш человек, наш друг. Он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь-Приморье и так далее. 

Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края-6

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Да, тем более у нас сейчас мост вот уже сдается. Автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд. Поэтому все вопросы, связанные с поставкой товара, и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже так начали отрабатывать.

Александр Лукашенко:
Ну, где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку.

Включение Приморья в логистические цепочки между Минском и Пхеньяном позволит оперативно поставлять белорусскую продукцию и технологии на перспективный рынок. Стороны сошлись во мнении, что такая трехсторонняя кооперация принесет ощутимую экономическую выгоду всем участникам проекта.

# Александр Лукашенко # Олег Кожемяко

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