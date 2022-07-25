«Пора есть человечину». Почему транснациональные корпорации сокращают население планеты?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я опять в конспирологию. Начитался я о том, что есть мировое правительство, международные корпорации, в принципе, они наднациональные и занимаются своим делом – наживой, по сути. И вот именно они и хотят того, чтобы населения в мире стало мало. Сегодня статистику прочитал, что предсказывают, что в октябре появится 8-миллиардный человек на планете. И когда начинаешь рассуждать и читать эти темники мирового правительства, оказывается, что им совершенно не надо, чтобы людей становилось больше. Представитель Великобритании в ООН говорит, что 5 миллиардов – это самое то, что нужно, чтобы человечество развивалось нормально, гармонично, чтобы продукта хватало. Голод, который создается, он делается для того, чтобы люди умирали. Как мы говорили про Африку. Никому не нужно, чтобы люди в Африке действительно много ели, потому что надо, чтобы умирали. То же самое ЛГБТ – это в ту же самую сторону. Чтобы люди не размножались. И самая последняя история, которую я видел – это то, что The New York Times опубликовало статью о том, что, наверное, пора есть человечину. Окно Овертона начинает открываться.

Петр Петровский, политолог:

Если у нас есть сексуальные меньшинства, почему не может быть кулинарных меньшинств? Они же как-нибудь так назовут. Да, это, как минимум, возможно у них. Но нужно понимать следующее: любой социолог скажет, что в бедных и недоедающих странах рождаемость всегда очень и очень высокая. Почему? Потому что ребенок, детский труд – это самое дешевое. В том числе и детская смертность. Но когда у тебя 15 детей, из них 5 выживет – это значит то, как ты сведешь концы с концами в той стране, где нет пенсионной системы. Но я бы немного про другое сказал насчет транснациональных корпораций. Что надо ТНК, что надо бизнесу? Особенно в США, особенно в Европейском союзе на фоне роста Китая, на фоне роста Индии? Надо удешевление собственной рабочей силы. А как это сделать, чтобы тебя не обвиняли, не говорили, что это вы плохо ведете политику? А вот – это Россия, это Китай, это вот враг какой-то. Он у вас забрал деньги, он повысил цены на газ. Вот для чего это делается. Посмотрите, сейчас последние социологические исследования в Германии говорят, что 45 % населения готовы участвовать в протестах. Это предреволюционная ситуация.

Алена Сырова, СТВ:

Сейчас мы говорим о том, что в Украине такая острая ситуация, люди бегут. И в основном они бегут в Западную Европу. И европейцы не рады присутствию украинцев в том объеме, в котором они туда приехали.

Вадим Боровик, политолог:

Я хочу экономически объяснить вопрос. Уже проведены исследования. Автономные транспортные средства могут поступить на дороги Европы завтра уже, гораздо раньше, чем электромобили. И посчитано, что многие корпорации искусственно сдерживают определенные виды искусственных технологий, потому что не знают, что будут делать с этими трудовыми массами. Поэтому отрабатывалась технология COVID. Это изоляция населения, сдерживание в закрытых социальных группах. Второе, сейчас это никакая не конспирология – это экономика. И складывается вопрос: что делать излишним населением? Кирилл Казаков:

COVID – это же болезнь все-таки?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Болезнь. Но то, что говорит Вадим на самом деле правильно. Людей целыми странами изолировали и запрещали им выходить из дому. А те страны, которые пытались прибегнуть к тому опыту, который распространяла Беларусь и доказала, что он эффективный, их гнобили чуть ли не революционной ситуацией.