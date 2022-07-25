«Сделать из нас Северную Корею не получается». Почему белорусский безвиз – это потрясающий ход?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ : Давайте еще одно решение обсудим. Вот безвизовый режим, который мы ввели для граждан наших западных соседних стран. И уже многие обсуждают, что здесь больше политическая, нежели экономическая выгода. Давайте начнем с экономической. Наверное, получаем что-то.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ: Я бы назвала это решение политическим маркетингом. Это шикарный ход, которые показывает с одной стороны, что Республика Беларусь – это государство, которое открыто для диалога, открыто для нормального сотрудничества. И это ход, когда простые граждане могут приехать и посмотреть своими глазами и, в общем-то, по всем комментариям мы видим: они убедились. Очень много комментариев: мы тут вооруженных людей не видели.

Юлия Абухович: Не получается. Это маркетинг, потрясающий ход. И он работает, как мы видим.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Еще раз хочу сказать, что безвиз – это, с моей точки зрения, и политика, и экономика. Но самое главное – это демонстрация гуманистической сущности белорусского государства. И это еще раз подчеркнул глава государства. Как мы обошлись с теми беженцами, которые у нас, около 30 тысяч образовались на польско-белорусской, белорусско-литовской границе. И сколько мы времени уделили этим людям. Мы их от себя не отодвинули.

Кирилл Казаков:

Красный Крест отработал там практически с первого дня.

Сергей Рачков:

Поэтому это еще один показатель гуманистической направленности нашего государства.

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