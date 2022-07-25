«Я хочу, чтобы был порядок». Почему поля возле деревни Круки долго не засевались?
Новости Беларуси. Вопросы качества жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, а также благоустройства территорий. Спектр проблем, с которыми люди обращаются в Совет Республики, самый разнообразный. Чаще всего к сенаторам идут с томами переписок и с последней надеждой. Только за три дня на горячую линию Совета Республики обратилось 250 человек. А ведь многие вопросы можно было решить на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А это уже крик души из Гомельской области. Леонид ратует за возрождение родной деревни Круки. Оставить родительский дом и места, где прошло детство, мужчина не может. Да и сказать, что село заброшено, нельзя. В сезон сюда приезжают дети и внуки не только из Светлогорского района, но и из соседних – Могилевской и Минской областей. Однако добраться до Круков непросто: автобус ходит несколько раз в неделю и высаживает жителей на окраине, хотя раньше доезжал до середины деревни. Старики и инвалиды идут до дома по полтора километра.
Татьяна Яковенко, жительница Бобруйска:
Видите, какое расстояние оттуда. Мы же все пенсионеры. А если еще и сумку нести… Мы ее на коляске везли.
Еще жалуются жители Круков на общую бесхозяйственность. Леонид много лет пишет обращения в разные инстанции – просил благоустроить местное кладбище с братской могилой, подсыпать деревенскую дорогу, которую размывает в дождь, и засеять поля около Круков. В детстве, помнит, вокруг колосились хлеба. Сегодня земля порастает бурьяном и деревьями. В ответ мужчина получал лишь одни обещания.
Леонид Крук, житель Светлогорска:
Я хочу, чтобы был порядок. Александр Григорьевич добивается, чтобы поля засевали. Никаких вопросов не решалось, пока не обратился к Наталье Ивановне Кочановой. Результат виден налицо. Все скошено, засеяли овсом.
Наболевшие вопросы пока решились частично. В сельскохозяйственный оборот «Михайловское-Агро» вовлекло лишь часть земель. Что касается состояния дорог, местная власть сообщает, что не хватает финансов. Однако у жителей деревни после обращения в Совет Республики появилась надежда, что их просьбы не останутся без внимания.
Работа с людьми – одно из главных направлений в деятельности сенаторов. Причем не для галочки, а на результат. Благодаря выездным приемам были решены многие проблемы, которые копились годами. В Совет Республики люди идут за результатом. Многие из них уже обращались не в одну инстанцию. Причем неоднократно. Только за три дня на горячую линию Совета Республики обратилось 250 человек.
Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления Секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Седьмой созыв является лидером по количеству рассмотренных обращений. Буквально в разы. Стало выше. Уже даже за тот период, который прошел с момента созыва. Если сравнивать, насколько эффективны эти обращения, то уже сам интерес людей приходить в Совет Республики и обращаться к членам Совета Республики говорит за себя. Потому что люди идут за результатом.
Ни одно обращение не должно оставаться без должного внимания. Сегодня так важно на местах быть не только доступными, но и внимательными к нуждам и потребностям людей. Ведь ответы на многие вопросы легко можно найти, не выходя за порог городской или районной администрации.
«Ошарашило нас, что магазин не будет работать». Почему в деревне Росица хотели закрыть маркет – подробнее здесь.