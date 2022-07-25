«Я хочу, чтобы был порядок». Почему поля возле деревни Круки долго не засевались?

Новости Беларуси. Вопросы качества жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, а также благоустройства территорий. Спектр проблем, с которыми люди обращаются в Совет Республики, самый разнообразный. Чаще всего к сенаторам идут с томами переписок и с последней надеждой. Только за три дня на горячую линию Совета Республики обратилось 250 человек. А ведь многие вопросы можно было решить на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это уже крик души из Гомельской области. Леонид ратует за возрождение родной деревни Круки. Оставить родительский дом и места, где прошло детство, мужчина не может. Да и сказать, что село заброшено, нельзя. В сезон сюда приезжают дети и внуки не только из Светлогорского района, но и из соседних – Могилевской и Минской областей. Однако добраться до Круков непросто: автобус ходит несколько раз в неделю и высаживает жителей на окраине, хотя раньше доезжал до середины деревни. Старики и инвалиды идут до дома по полтора километра.

Татьяна Яковенко, жительница Бобруйска:

Видите, какое расстояние оттуда. Мы же все пенсионеры. А если еще и сумку нести… Мы ее на коляске везли. Еще жалуются жители Круков на общую бесхозяйственность. Леонид много лет пишет обращения в разные инстанции – просил благоустроить местное кладбище с братской могилой, подсыпать деревенскую дорогу, которую размывает в дождь, и засеять поля около Круков. В детстве, помнит, вокруг колосились хлеба. Сегодня земля порастает бурьяном и деревьями. В ответ мужчина получал лишь одни обещания.

Леонид Крук, житель Светлогорска:

Я хочу, чтобы был порядок. Александр Григорьевич добивается, чтобы поля засевали. Никаких вопросов не решалось, пока не обратился к Наталье Ивановне Кочановой. Результат виден налицо. Все скошено, засеяли овсом. Наболевшие вопросы пока решились частично. В сельскохозяйственный оборот «Михайловское-Агро» вовлекло лишь часть земель. Что касается состояния дорог, местная власть сообщает, что не хватает финансов. Однако у жителей деревни после обращения в Совет Республики появилась надежда, что их просьбы не останутся без внимания. Работа с людьми – одно из главных направлений в деятельности сенаторов. Причем не для галочки, а на результат. Благодаря выездным приемам были решены многие проблемы, которые копились годами. В Совет Республики люди идут за результатом. Многие из них уже обращались не в одну инстанцию. Причем неоднократно. Только за три дня на горячую линию Совета Республики обратилось 250 человек.