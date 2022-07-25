Сапёр в одиночку обезвредил семь боеприпасов, которые находились в машине. Сейчас он награждён медалью «За отвагу»

Новости Беларуси. Этот человек остался один на один с семью артиллерийскими снарядами и смог их обезвредить. Рискуя жизнью, сапер Алексей Островский сделал все возможное, чтобы боеприпасы не сдетонировали и не подняли в воздух находившихся рядом коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот поступок не остался без внимания на самом высоком уровне. И 25 июля глава государства подписал указ о награждении медалью «За отвагу» командира саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530 внутренних войск МВД.

Алексей во внутренних войсках с 2007 года. Прошел срочную службу, затем обучение и уже почти 8 лет связан с одной из самых опасных профессий, про которую говорят, что ошибаются в ней только однажды.

Тоже популярный калибр, попадающийся частенько на территории Полоцкого района. 50-миллиметровый артиллерийский снаряд времен войны. Это немецкий снаряд.

Алексей Островский – командир саперно-пиротехнической группы. Между выездами на места обнаружения боеприпасов – теория в учебных кабинетах. Здесь собрано все основное, что встречается на практике. А их территория обслуживания – 11 районов Витебской области. За год в среднем до полутора тысяч выездов. Для жены Алексея – она, кстати, работает в этой части медиком – каждый из них волнителен.

Татьяна Островская, фельдшер медпункта войсковой части 5530 внутренних войск МВД Беларуси:

Его профессия каждый день связана с определенным риском для себя и своих подчиненных, поэтому для меня он каждый день совершает героические поступки.

Тот январский день шел в обычном рабочем ритме, пока не сообщили о срочном вызове. Взорвался боеприпас в лесном массиве. Есть жертва и пострадавший. На место незамедлительно выехала саперно-пиротехническая группа в количестве трех человек.

Алексей Ефимов, техник пиротехнических работ саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530 внутренних войск МВД Беларуси:

Риск был очень серьезный. Смотря на случай, что произошел… Человек начал там то ли извлекать этот снаряд из автомобиля, и он взорвался, сдетонировал. Риск был большой, нужно было действовать очень осознанно, принимать решения очень серьезные.

Всего было семь снарядов. А это около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Лишнее телодвижение могло закончиться трагедией: в автомобиле был пробит бак, оставалась рабочей электроника. Пятичасовой операцией по обезвреживанию боеприпасов руководил Алексей Островский. Хотя, если сказать точнее, он взял все на себя. К машине, напичканной боеприпасами, пошел в одиночку, отдав команду всем отойти на безопасное место.