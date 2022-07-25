«Не всё так, как нам это преподносят новости». Почему американцам выгоден всемирный голод?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Как-то начинаешь читать уже Telegram-каналы по диагонали и потом понимаешь, что, может быть, не все так, как нам это преподносят новости. Например, американцы заявляли, что якобы из-за России будет в мире голод, из-за Украины будет голод, потому что украинцы поставляют 10 % пшеницы в тот же североафриканский мир, где Египет, Марокко, Тунис – без зерна останутся. С другой стороны, читаешь и смотришь: вдруг американцы специально зажали таким образом гайки, чтобы люди голодали и свергли свое правительство? У нас Шри-Ланка под боком. Одно правительство пало из-за голода. И вот эти правительства падают, а это потенциальные союзники России. Петь, как ты думаешь?

Петр Петровский, политолог:

Думаю, что это может быть один из элементов, потому что американцы всегда понимают, что у них голода не будет, потому что худо-бедно они чем-то там накормят. Потому что они создали неэквивалентный обмен, цены там повыше, покупательская способность повыше, и они смогут чем-то накормить, скупить у тех же стран, которые покупают самое дешевое. Я бы обратил внимание на Европу, потому что в последний месяц в Европе сумасшедшая жара, была затяжная холодная весна, теперь сумасшедшая жара. Теперь стоит вопрос у Франции, у Германии, в Испании, в Италии. Кирилл Казаков:

Но четыре года назад такая же жара стояла. Я смотрел те же картинки прогноза погоды на испанских телеканалах: +34, +36 тогда, и +34, +36 сейчас.