«На 50-миллионную страну почти 10% населения к ним приехало». Зачем Польше нужны украинцы?
Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
То количество людей, которое приехало, за полтора месяца мы увидели 4,5 миллиона в Польше, на 50-миллионную страну почти 10 % населения к ним приехало. Это и пособия, и наличие большого количества людей, это и преступность.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это и снижение стоимости зарплат.
Алена Сырова, СТВ:
Скажите, полякам, наверное, очень обременительно содержать такое количество украинцев.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Изначально они их встретили с распростертыми объятиями на волне тех информационных вбросов, которыми сопровождалась вся эта миграция. А сегодня мы видим уже огромное количество объявлений о том, что поляки переформатировали свое отношение. Сперва им отменили бесплатный проезд, на который они так все рассчитывали, потом отменили дотации полякам, которые берут украинцев к себе каким-то образом жить. И самое главное, что все понимают, что они предполагали, что приедут беженцы, которые будут вливаться в экономику Польши. Дешевая рабочая сила, не дешевая – какая разница? Они будут вливаться, они будут работать в этой стране. И что они видят? Приезжают люди на машинах экстра-класса.
Кирилл Казаков:
Ну Ferrari в Варшаве – это хорошо.
Юлия Абухович:
Да, на Ferrari гоняют по Варшаве. Либо те, которые в своих интернет-блогах рассказывают, как можно обмануть государство, чтобы получить дополнительную дотацию. Или как им не нравится то жилье, где их поселили, там очень грязное жилье и туалеты, и вообще они живут все вместе. Мы вам открыли душу, а они в эту душу в общем-то плюнули.
Кирилл Казаков:
С точки зрения экономиста, расскажите мне, что значат эти популярные фотографии, которые по пабликам гуляют. В Тернопольской и в Львовской областях ценники в злотых и в гривнах. И люди приходят и думают: а мы уже где, в Польше? Это что, это оккупация экономическая польская?
Юлия Абухович:
Я бы не сказала, что это вообще имеет какое-то отношение к экономике. Карту Украину, которая была разделена на много составляющих, и Польша уже начинает действовать. Ассимиляция идет. Более того, республики больше ожидали полномочия на то, что поляки там будут себя чувствовать наравне с гражданами Украины. Даже не наравне – они будут гораздо выше.
Петр Петровский, политолог:
Коллега очень важную вещь сказала: не надо забывать про то соглашение между Дудой и Зеленским…
Кирилл Казаков:
Которое никто не читал
Петр Петровский:
Которое дает возможность Польше устанавливать свою систему управления. И управлять той вертикалью власти, которую имеет Украина. Это первый момент, но вы должны понимать, что сейчас готовятся в польском Сейме к сентябрю, а там готовится наделение избирательными правами украинцев. Для чего это делается? Потому что правая «Право и справедливость» теряет голоса. И они хотят, чтобы эти украинские беженцы за них голосовали. Сегодня у меня коллеги, депутаты польского Сейма, организовывают просто мероприятие «СТОП украинизации Польши». Почему? Потому что какое право? Берут украинцев, граждан Украины, включают в польскую систему образования.
Вадим Боровик, политолог:
Я думаю, идет полонизация Украины.
Кирилл Казаков:
Украполия.
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