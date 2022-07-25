«На 50-миллионную страну почти 10% населения к ним приехало». Зачем Польше нужны украинцы?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: То количество людей, которое приехало, за полтора месяца мы увидели 4,5 миллиона в Польше, на 50-миллионную страну почти 10 % населения к ним приехало. Это и пособия, и наличие большого количества людей, это и преступность.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Изначально они их встретили с распростертыми объятиями на волне тех информационных вбросов, которыми сопровождалась вся эта миграция. А сегодня мы видим уже огромное количество объявлений о том, что поляки переформатировали свое отношение. Сперва им отменили бесплатный проезд, на который они так все рассчитывали, потом отменили дотации полякам, которые берут украинцев к себе каким-то образом жить. И самое главное, что все понимают, что они предполагали, что приедут беженцы, которые будут вливаться в экономику Польши. Дешевая рабочая сила, не дешевая – какая разница? Они будут вливаться, они будут работать в этой стране. И что они видят? Приезжают люди на машинах экстра-класса.

Кирилл Казаков:

Ну Ferrari в Варшаве – это хорошо.

Юлия Абухович:

Да, на Ferrari гоняют по Варшаве. Либо те, которые в своих интернет-блогах рассказывают, как можно обмануть государство, чтобы получить дополнительную дотацию. Или как им не нравится то жилье, где их поселили, там очень грязное жилье и туалеты, и вообще они живут все вместе. Мы вам открыли душу, а они в эту душу в общем-то плюнули.