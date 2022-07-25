Беларусь переформатирует ШОС. Почему нам выгодно сотрудничать с этой организацией?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Петр Петровский, политолог:

Не надо петь песни, что мы сегодня находимся в таком состоянии, как НАТО. НАТО создано в 1948 году, у них действует устав. Что такое ШОС? Она только формируется, только получает собственное лицо. Посмотрите, когда она приняла заявку Республики Беларусь на членство, в ней фактически произошла революция. До этого это была азиатская организация. В уставе было четко написано, что другие, внеазиатские, страны там не могут быть членами. Теперь членство Беларуси в ШОС – как генсек ШОС говорит: за год мы сможем пройти путь к полному членству – переформатирует эту организацию, которая имеет в себе и элементы ОБСЕ. Напомню, последние годы ШОС – главный наблюдатель на выборах. Она имеет и элементы ВТО, элементы оборонного объединения. Посмотрите, как они действуют в том числе вокруг Афганистана. Мы имеем совершенно новую организацию, которая может быть даже конкурентом ООН, которая сегодня не работает. Давайте это признаем.

Сергей Рачков:

Я уверен, что эта обстановка геополитическая, то давление, которое сейчас оказывает Запад на Россию, Беларусь, Китай, ряд других стран, подвигнет членов ШОС по-новому начать расставлять акценты в этой организации. А когда она создавалась, она создавалась как военно-политическая, но затем Запад убаюкивал, убаюкал определенные страны, раздал пряники, в том числе и самой крупной стране в мире. Успокоил, и начало развиваться экономическое направление в это организации. Сегодня очень важно подумать об обороноспособности.

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