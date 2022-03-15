Понятия семьи, патриотизма, исторической памяти. Алексей Сокол о ключевых моментах обновлённой Конституции

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси, и Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ.
Юлия Бешанова, СТВ:
Сегодня, 15 марта, мы не можем обойти тему Конституции, тем более в этом году день особенный. Сегодня вступил в силу обновленный закон страны, поэтому хотелось бы поговорить о том, что стояло за этой огромной работой – обновить Конституцию Республики Беларусь. Давайте начнем с того, с чем была связана такая необходимость вносить изменения, насколько изменилась, может быть, политическая система? Почему назрела необходимость редактировать Конституцию?
О необходимости корректировки Конституции: время не стоит на месте. Есть внешние вызовы, нужно расставить акценты
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ:
Основной закон показал на протяжении многих лет (четверть века) свою силу, свою жизнеспособность для независимости и развития нашего государства. Но время не стоит на месте. Есть и внешние вызовы, подрастает молодое поколение, есть акценты в этой жизни, которые тоже необходимо расставить, поэтому, конечно, со временем пришла необходимость внести определенные изменения и дополнения. Конечно, в этом процессе были задействованы, как и Александр Григорьевич Лукашенко говорил, фактически все граждане страны: диалоговые площадки, форсаж дискуссий, обмен мнениями. Сколько присылалось в Совет Республики, Палату представителей, различным общественным организациям писем с предложениями по внесению изменений. То, что комиссия проводила работу в таком более сжатом и ускоренном формате, – это один вопрос, но материала для работы было достаточно много.
«Большинство наших граждан неравнодушно к развитию нашей страны, к ее будущему»
Алексей Сокол:
Да, может быть наши граждане аполитичны, но эта работа, которая проводилась и нами в том числе, показала, что фактически большинство наших граждан неравнодушно к развитию нашей страны, к ее будущему. Как Александр Григорьевич сказал, наша задача (и с Екатериной Николаевной [Дуловой – прим. ред.] наша задача была), чтобы мы немножко с учетом этих изменений и дополнений заглянули в будущее, за горизонт. И я думаю, то, что было людям представлено на референдуме, те изменения, те результаты и тот интерес, который у граждан возник, они говорят сами за себя. Люди и качественно участвовали в этих процессах, и оставили свои голоса именно за эти изменения, потому что они являются актуальными, они дают стране продвигаться устойчиво в будущем.
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О работе Конституционной комиссии: «Дебаты шли очень серьезные»
Алексей Сокол:
Для меня это было очень ответственно, потому что мы в исторических моментах участвовали, потому что не каждый год вносятся изменения. И хотелось бы, чтобы результат был намного выше и лучше. Я считаю, те люди, которые участвовали в Конституционной комиссии, – это истинные патриоты, профессионалы в своем направлении. Для меня это очень ответственно было. После этого периода я вынес, что фактически получил третье высшее образование, потому что были люди разных специальностей, профессий, направлений. Хочу отметить, что не гладко все проходило, что фактически каждое заседание длилось достаточное количество часов, времени, с перерывами. Дебаты шли очень серьезные.
Екатерина Дулова: если к Основному закону невозможно прикоснуться, то устаревать он начнет незамедлительно. Подробнее здесь.
Юлия Бешанова:
А какие темы были наиболее острыми?
Алексей Сокол:
Очень актуальная тема (и граждане наши высказывались) – то, что касается расшифровки понятия семьи, какие ценности семья прививает нашему гражданскому обществу. Патриотизм, историческая память обсуждались. Конечно, дебаты у нас. И мы сколько? Наверное, раза три получалось. И здесь не обошлось с тем, что еще проводил дополнительно глава государства совещание, где опять была дана каждому возможность высказать свое мнение, что касается ВНС.
Юлия Бешанова:
Если говорить про Всебелорусское народное собрание, как дальше будет идти работа? В Конституции описано, прописано, но четких механизмов в Конституцию, естественно, не вносили, это и не нужно. Что дальше?
В ВНС должны быть представители политических партий, значимых общественных организаций
Алексей Сокол:
Сейчас работа наших законотворцев – Совета Республики, Палаты представителей, министерств – выработать структуру, детализировать.
Юлия Бешанова:
Какое-то рамочное, общее есть?
Алексей Сокол:
Общее понимание – это Конституция, но в Конституции детализацию никогда не делают, поэтому и прописано, что все будет определяться в рамках закона. Так вот закон определит механизм действий, еще раз опишет представительство. По представительству у нас было очень много вопросов. Потому что если мы говорим о представительном органе ВНС Республики Беларусь, то там должны быть различные представители и депутатского корпуса, там есть и гражданское общество. Кто будет являться представителями гражданского общества?
Юлия Бешанова:
Я знаю, что очень много спорили и о том, что такое гражданское общество, само определение вызывало много вопросов.
Алексей Сокол:
Совершенно верно. Мы еще говорим о том, что если мы хотим развивать партийную или политическую систему в нашей стране, конечно, в ВНС должны быть представители и политических партий зарегистрированных, общественных организаций значимых действительно, которые влияют на события, на жизнь нашей страны, развитие, поэтому здесь тоже будут вопросы. Основные полномочия в Конституции прописаны, и они действительно очень серьезные. Я уверен, что в рамках подготовки закона будет очень много площадок дискуссионных, и на базе парламента, и Совета Республики, я думаю, и в регионах это обсуждение будет идти, потому что это достаточно серьезный вопрос. И я считаю, что достаточно серьезный закон будет для принятия.
Граждане участвовали в работе с Конституцией. Много этих предложений было рассмотрено и поддержано
Алексей Сокол:
Мы говорим о том (и это прописано), что на постоянной основе будет действовать Президиум – это рабочий орган, который будет аккумулировать. Это же не говорит о том, что в Конституции прописали, и все. Поверьте, я уверен, и сегодня в наши представительные органы идут и обращения, предложения граждан, которые будут учтены. Граждане присылали предложения свои – да, очень много переработали. Я горд тем, что граждане участны были к работе с Конституцией, много этих предложений нами было рассмотрено и поддержано.
Юлия Бешанова:
Конституция действительно получилась народной.
Екатерина Дулова:
Абсолютно точно. Изнутри можем судить об этом.
Алексей Сокол:
Очень много предложений. Проводя диалоговые площадки, встречи с гражданами, мы говорили, что в Конституции не делают детализацию, о чем мы говорили. А уже детализация конкретно по предложениям граждан будет отражена в законах – сначала в законопроектах, потом будут приняты законы.
Юлия Бешанова:
Есть какие-то планы, когда ВНС соберется уже по новому закону, в новом статусе?
Когда ВНС соберется в новом статусе?
Алексей Сокол:
Хочу сказать как депутат, который в парламенте отработал, и Екатерина Николаевна [Дулова – прим. ред.] – в Совете Республики. Кропотливая работа, и для того, чтобы качественный продукт (документ) получился, тем более закон, я думаю, что в лучшем случае при ускоренных темпах это где-то вторая половина этого года.
Юлия Бешанова:
Это достаточно сжатые сроки для такой работы.
Алексей Сокол:
Сжатые, но это очень большая ответственность, потому что здесь нужно учесть очень много, в том числе и мнения наших граждан – это святое, это то, что мы должны посмотреть уже не только с точки зрения юридической, к примеру, а практики, которая будет применяться уже представителями гражданского общества в жизни.
Изменения и дополнения в Основной закон получились очень качественными
Алексей Сокол:
Изменения и дополнения в Основной закон – это мое мнение – получились очень качественными. По многим позициям мы подошли, если говорить о выборах депутатов различного уровня, из практики видно, что четыре года, к примеру, полномочия парламентариям или депутатам местных Советов недостаточно. Почему? Во-первых, чтобы проникнуться проблемами своего округа.
Юлия Бешанова:
Пока человек вникнет в дело, пора сдавать…
Алексей Сокол:
Пять лет, с учетом где-то и международной практики определенной, – это нормальный период, когда человек, который служит людям, может себя полноценно отдать и принести полноценную пользу.
Юлия Бешанова:
С чем связана норма про единый день для голосования? С точки зрения и участников выборов это тоже удобно: точно знаешь, когда начинать предвыборную кампанию, агитацию.
«Мы придали статус политическим партиям»
Алексей Сокол:
Тут много факторов, которые действительно положительно влияют, поэтому фактически всей комиссией было поддержано, чтобы предложить людям проголосовать за единый день голосования. И, соответственно, увеличение срока полномочия – это тоже хорошо.
Граждане, и мы в комиссии обсуждали серьезные моменты – это требование, когда происходят выборы главы государства. Мы посмотрели и подошли к этому достаточно серьезно, прочитали предложения наших граждан. Мы видим, что происходит на внешнеполитическом поле во всем мире, и мы не можем быть равнодушными к тем прецедентам в будущем.
Юлия Бешанова:
Конечно, оцениваем ситуацию.
Алексей Сокол:
Оценивали ситуацию и подходили вместе с нашим обществом к тому, что касается возрастной категории претендента на пост главы государства, период проживания здесь. Немаловажный фактор, тоже мы обратили внимание на то, не будем называть фамилии руководителей близлежащих государств, которые имеют не только гражданство своей страны, а по несколько гражданств имеют. Тут сразу напрашивается вопрос: какую политическую волю и какой курс этот руководитель будет проводить для народа своего – тоже вопрос, и это предусмотрели.
То, что касается, допустим, по политическим партиям, очень важно, что в Конституции, потому что раньше статус был предан в законах о политических партиях, мы придали статус политическим партиям, потому что мы хотим развивать.
Юлия Бешанова:
Развивать партийную систему.
«Политическим партиям запрещено финансироваться из-за рубежа»
Алексей Сокол:
Надо объективно говорить, имеем еще небольшой опыт этого всего. Мы должны посмотреть, как в Российской Федерации, не повторить, может быть, опыт братской нашей Украины по политической системе, не дай бог. Еще посмотреть на другие. Но жить своим умом. А то, что касается построения политических партий, то и гражданам, политическим партиям дано право участвовать в политических процессах. Это касается выборов в парламент, местные Советы, президентские выборы.
Дальше. Очень большой акцент и на что мы обратили внимание (и наши граждане в том числе), что политическим партиям запрещено финансироваться из-за рубежа.
Юлия Бешанова:
Это тоже такая страховка?
Алексей Сокол:
Опять же, как я говорил, допустим, претендент на пост главы государства – какую политическую волю может высказывать политическая партия, к примеру, если у нее полностью финансирование, мы это видели по тем партиям... У нас на сегодня пока 15 зарегистрировано.
Юлия Бешанова:
Активных и того меньше.
Алексей Сокол:
Активных – раз, два, три, и все. Если мы говорим о финансировании сегодня, то есть ту волю, которую они пытались протащить в общество, кто им навязывал? Зарубежные спонсоры – это не секрет, это документально, всячески публично доказано, поэтому мы тоже это оговорили.
Юлия Бешанова:
Я надеюсь, что этот вариант Конституции станет фундаментом для дальнейшего успешного развития страны.
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