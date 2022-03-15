Понятия семьи, патриотизма, исторической памяти. Алексей Сокол о ключевых моментах обновлённой Конституции

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси, и Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня, 15 марта, мы не можем обойти тему Конституции, тем более в этом году день особенный. Сегодня вступил в силу обновленный закон страны, поэтому хотелось бы поговорить о том, что стояло за этой огромной работой – обновить Конституцию Республики Беларусь. Давайте начнем с того, с чем была связана такая необходимость вносить изменения, насколько изменилась, может быть, политическая система? Почему назрела необходимость редактировать Конституцию? О необходимости корректировки Конституции: время не стоит на месте. Есть внешние вызовы, нужно расставить акценты

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ:

Основной закон показал на протяжении многих лет (четверть века) свою силу, свою жизнеспособность для независимости и развития нашего государства. Но время не стоит на месте. Есть и внешние вызовы, подрастает молодое поколение, есть акценты в этой жизни, которые тоже необходимо расставить, поэтому, конечно, со временем пришла необходимость внести определенные изменения и дополнения. Конечно, в этом процессе были задействованы, как и Александр Григорьевич Лукашенко говорил, фактически все граждане страны: диалоговые площадки, форсаж дискуссий, обмен мнениями. Сколько присылалось в Совет Республики, Палату представителей, различным общественным организациям писем с предложениями по внесению изменений. То, что комиссия проводила работу в таком более сжатом и ускоренном формате, – это один вопрос, но материала для работы было достаточно много. «Большинство наших граждан неравнодушно к развитию нашей страны, к ее будущему» Алексей Сокол:

Да, может быть наши граждане аполитичны, но эта работа, которая проводилась и нами в том числе, показала, что фактически большинство наших граждан неравнодушно к развитию нашей страны, к ее будущему. Как Александр Григорьевич сказал, наша задача (и с Екатериной Николаевной [Дуловой – прим. ред.] наша задача была), чтобы мы немножко с учетом этих изменений и дополнений заглянули в будущее, за горизонт. И я думаю, то, что было людям представлено на референдуме, те изменения, те результаты и тот интерес, который у граждан возник, они говорят сами за себя. Люди и качественно участвовали в этих процессах, и оставили свои голоса именно за эти изменения, потому что они являются актуальными, они дают стране продвигаться устойчиво в будущем.

Юлия Бешанова:

А какие темы были наиболее острыми? Алексей Сокол:

Очень актуальная тема (и граждане наши высказывались) – то, что касается расшифровки понятия семьи, какие ценности семья прививает нашему гражданскому обществу. Патриотизм, историческая память обсуждались. Конечно, дебаты у нас. И мы сколько? Наверное, раза три получалось. И здесь не обошлось с тем, что еще проводил дополнительно глава государства совещание, где опять была дана каждому возможность высказать свое мнение, что касается ВНС. Юлия Бешанова:

Если говорить про Всебелорусское народное собрание, как дальше будет идти работа? В Конституции описано, прописано, но четких механизмов в Конституцию, естественно, не вносили, это и не нужно. Что дальше? В ВНС должны быть представители политических партий, значимых общественных организаций Алексей Сокол:

Сейчас работа наших законотворцев – Совета Республики, Палаты представителей, министерств – выработать структуру, детализировать. Юлия Бешанова:

Какое-то рамочное, общее есть?

Алексей Сокол:

Общее понимание – это Конституция, но в Конституции детализацию никогда не делают, поэтому и прописано, что все будет определяться в рамках закона. Так вот закон определит механизм действий, еще раз опишет представительство. По представительству у нас было очень много вопросов. Потому что если мы говорим о представительном органе ВНС Республики Беларусь, то там должны быть различные представители и депутатского корпуса, там есть и гражданское общество. Кто будет являться представителями гражданского общества? Юлия Бешанова:

Я знаю, что очень много спорили и о том, что такое гражданское общество, само определение вызывало много вопросов. Алексей Сокол:

Совершенно верно. Мы еще говорим о том, что если мы хотим развивать партийную или политическую систему в нашей стране, конечно, в ВНС должны быть представители и политических партий зарегистрированных, общественных организаций значимых действительно, которые влияют на события, на жизнь нашей страны, развитие, поэтому здесь тоже будут вопросы. Основные полномочия в Конституции прописаны, и они действительно очень серьезные. Я уверен, что в рамках подготовки закона будет очень много площадок дискуссионных, и на базе парламента, и Совета Республики, я думаю, и в регионах это обсуждение будет идти, потому что это достаточно серьезный вопрос. И я считаю, что достаточно серьезный закон будет для принятия. Граждане участвовали в работе с Конституцией. Много этих предложений было рассмотрено и поддержано Алексей Сокол:

Мы говорим о том (и это прописано), что на постоянной основе будет действовать Президиум – это рабочий орган, который будет аккумулировать. Это же не говорит о том, что в Конституции прописали, и все. Поверьте, я уверен, и сегодня в наши представительные органы идут и обращения, предложения граждан, которые будут учтены. Граждане присылали предложения свои – да, очень много переработали. Я горд тем, что граждане участны были к работе с Конституцией, много этих предложений нами было рассмотрено и поддержано.

Юлия Бешанова:

Конституция действительно получилась народной. Екатерина Дулова:

Абсолютно точно. Изнутри можем судить об этом. Алексей Сокол:

Очень много предложений. Проводя диалоговые площадки, встречи с гражданами, мы говорили, что в Конституции не делают детализацию, о чем мы говорили. А уже детализация конкретно по предложениям граждан будет отражена в законах – сначала в законопроектах, потом будут приняты законы. Юлия Бешанова:

Есть какие-то планы, когда ВНС соберется уже по новому закону, в новом статусе? Когда ВНС соберется в новом статусе? Алексей Сокол:

Хочу сказать как депутат, который в парламенте отработал, и Екатерина Николаевна [Дулова – прим. ред.] – в Совете Республики. Кропотливая работа, и для того, чтобы качественный продукт (документ) получился, тем более закон, я думаю, что в лучшем случае при ускоренных темпах это где-то вторая половина этого года. Юлия Бешанова:

Это достаточно сжатые сроки для такой работы. Алексей Сокол:

Сжатые, но это очень большая ответственность, потому что здесь нужно учесть очень много, в том числе и мнения наших граждан – это святое, это то, что мы должны посмотреть уже не только с точки зрения юридической, к примеру, а практики, которая будет применяться уже представителями гражданского общества в жизни.

Изменения и дополнения в Основной закон получились очень качественными Алексей Сокол:

Изменения и дополнения в Основной закон – это мое мнение – получились очень качественными. По многим позициям мы подошли, если говорить о выборах депутатов различного уровня, из практики видно, что четыре года, к примеру, полномочия парламентариям или депутатам местных Советов недостаточно. Почему? Во-первых, чтобы проникнуться проблемами своего округа. Юлия Бешанова:

Пока человек вникнет в дело, пора сдавать… Алексей Сокол:

Пять лет, с учетом где-то и международной практики определенной, – это нормальный период, когда человек, который служит людям, может себя полноценно отдать и принести полноценную пользу. Юлия Бешанова:

С чем связана норма про единый день для голосования? С точки зрения и участников выборов это тоже удобно: точно знаешь, когда начинать предвыборную кампанию, агитацию. «Мы придали статус политическим партиям» Алексей Сокол:

Тут много факторов, которые действительно положительно влияют, поэтому фактически всей комиссией было поддержано, чтобы предложить людям проголосовать за единый день голосования. И, соответственно, увеличение срока полномочия – это тоже хорошо. Граждане, и мы в комиссии обсуждали серьезные моменты – это требование, когда происходят выборы главы государства. Мы посмотрели и подошли к этому достаточно серьезно, прочитали предложения наших граждан. Мы видим, что происходит на внешнеполитическом поле во всем мире, и мы не можем быть равнодушными к тем прецедентам в будущем.