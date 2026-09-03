Новости по тегу #Екатерина Дулова

А 11 сентября Большой театр приоткроет завесу тайны. У посетителей будет возможность совершить увлекательную экскурсию: посетить мастерские, где создаются декорации и костюмы, а также увидеть скрытые механизмы сцены.
6 сентября Большой театр Беларуси открывает 94 сезон гала-концертом «Триумф оперы».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси.
Вопросы, касающиеся планов и перспектив сферы культуры и искусства обсудили на заседании итоговой коллегии Министерства культуры.
В преддверии Рождества форум, который уже в 15-й раз собирает ведущих мастеров оперного искусства, обещает стать ярким праздником музыки, театра и культурного обмена.
Юноша, вдохновленный Хворостовским, прошел путь от трубы в музыкальной школе и Молодечненского музыкального колледжа имени Огинского до Гран-при конкурса вокалистов имени Станислава Монюшко, где голос вокалиста услышала народная артистка Анастасия Москвина.
В Ташкент в рамках культурного форума привезли фестиваль белорусского кино. На афишах современные ленты отечественных режиссеров.
Всего рассмотрено несколько десятков заявок. На премию претендовали и программа музыкального фестиваля, и литературные произведения, а также выставки и образовательный проект.
Одно из сложнейших и редко звучащих произведений презентовали на 10-м фестивале музыкальных театров «Видеть музыку».
Театр готовится к гастролям, а также примет на своих подмостках талантливых гостей.
Для белорусской публики знаменитый коллектив из Санкт-Петербурга подготовил два спектакля – «Преступление и наказание» и «Анна Каренина».
Название программы в 2025 году «Время наших Побед – время новых надежд!».
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