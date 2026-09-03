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Новости по тегу #Екатерина Дулова

Большой театр Беларуси открывает новый сезон 6 сентября
03 сентября 2026 17:47

Большой театр Беларуси открывает новый сезон 6 сентября

Гала-концерт «Триумф оперы». Екатерина Дулова рассказала, чем еще удивит Большой театр в новом сезоне
31 августа 2026 07:48

Гала-концерт «Триумф оперы». Екатерина Дулова рассказала, чем еще удивит Большой театр в новом сезоне

Квесты, мастер-классы и спектакли – что подготовил Большой театр к Международному дню защиты детей
30 мая 2026 13:55

Квесты, мастер-классы и спектакли – что подготовил Большой театр к Международному дню защиты детей

Устойчивое развитие сферы культуры невозможно без экономической эффективности – Чернецкий
03 марта 2026 14:02

Устойчивое развитие сферы культуры невозможно без экономической эффективности – Чернецкий

Какие сюрпризы ожидают зрителей на Минском международном Рождественском оперном форуме? Ответила Екатерина Дулова
05 декабря 2025 11:46

Какие сюрпризы ожидают зрителей на Минском международном Рождественском оперном форуме? Ответила Екатерина Дулова

Новая звезда Большого театра Беларуси – пообщались с молодым тенором Иосифом Никитенко
20 ноября 2025 09:09

Новая звезда Большого театра Беларуси – пообщались с молодым тенором Иосифом Никитенко

Жители Узбекистана посмотрели фильм «Классная» – как в Ташкенте проходят Дни культуры Беларуси?
04 ноября 2025 18:57

Жители Узбекистана посмотрели фильм «Классная» – как в Ташкенте проходят Дни культуры Беларуси?

Определены кандидаты на премию Союзного государства в области литературы и искусства
17 октября 2025 13:52

Определены кандидаты на премию Союзного государства в области литературы и искусства

Большой театр Беларуси представил в Москве оперу «Орлеанская дева»
15 октября 2025 11:47

Большой театр Беларуси представил в Москве оперу «Орлеанская дева»

Большой театр Беларуси торжественно открыл 93-й сезон
05 сентября 2025 08:07

Большой театр Беларуси торжественно открыл 93-й сезон

В Большом театре Беларуси проходят гастроли Государственного академического театра балета Эйфмана
16 июля 2025 06:27

В Большом театре Беларуси проходят гастроли Государственного академического театра балета Эйфмана

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси
03 июля 2025 17:28

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси