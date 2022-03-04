Авдонин о Конституции: главное, что отразится на жизни каждого, – это более высокий уровень стабильности общества

Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди приглашенных во Дворце Независимости – более тысячи человек. Это чиновники, депутаты, представители Конституционного и Верховного судов, делегации из регионов, представители общественности.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Самое главное, что отразится на жизни каждого белоруса, – в первую очередь это более высокий уровень стабильности нашего общества, готовность отражать любые угрозы со стороны коллективного Запада, ориентированного как раз на то, чтобы развалить суверенитет государства. А стабильность – это значит возможность спокойно работать, развиваться, получать образование, становить детей. И самое главное, наверное, – это понимание того, что для нас сейчас Конституция. Это как раз то достижение, которое белорусы, белорусский народ смогли получить за этот достаточно короткий период времени.
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