Авдонин о Конституции: главное, что отразится на жизни каждого, – это более высокий уровень стабильности общества

Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди приглашенных во Дворце Независимости – более тысячи человек. Это чиновники, депутаты, представители Конституционного и Верховного судов, делегации из регионов, представители общественности.