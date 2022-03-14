Сергей Сивец: «У нас очень интеллектуально образованные граждане. И я снимаю шляпу перед нашей системой образования»

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы будем каждый законопроект обсуждать широко? Просто когда шла работа над изменениями в Конституцию, сколько было совещаний у главы государства. И фактически их транслировали на широкую публику, то есть мы видели дискуссии, предложения конкретные. Наверное, нереально буквально каждый законопроект так обсуждать масштабно?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Почему нереально? Прежде всего хочу сказать, что власть услышала запрос наших граждан на управление делами общества и государства. В том числе посредством активного участия в законотворческом процессе. Как раз то, что мы включаем ВНС в политическую систему общества – даем возможность быть активными участниками. В том числе законотворческого процесса. У ВНС будет право законодательной инициативы. Через ВНС можно будет вносить проекты законов в парламент, законодательный орган. И принимать. По всем насущным вопросам, которые беспокоят наших граждан. Опять же, у нас есть закон, связанный с порядком реализации законодательной инициативы граждан. Возможно, он сейчас тоже претерпит корректировку, как и другие законы, тем не менее это действующий нормативно-правовой акт прямого действия. Плюс я все-таки считаю, что по наиболее социально значимым проектам законов формат диалоговых площадок, общения с нашими гражданами, очень удачный. Нам очень повезло, что мы своевременно его задействовали при работе над Конституцией. Кирилл Казаков, СТВ:

Конституция была реализована на основе предложений, которые высказывали наши граждане. Сергей Сивец:

Конечно. Мы опирались. Кирилл Казаков:

Она не написана какими-то важными юристами, важные юристы это все сводили, верифицировали. Сергей Сивец:

Сформировать тот проект, который уже формализован, изменений и дополнений в нашу Конституцию, если до этого мы не провели очень существенную работу с гражданами и не получили обратной связи. Что конкретно волнует граждан и какие у них есть инициативы. Я вам хочу сказать, проведя не одну диалоговую площадку в качестве модератора, у нас очень интеллектуально образованные граждане. И я снимаю шляпу перед нашей системой образования. Мы должны использовать этот интеллектуальный ресурс по максимуму. Это то, что на сегодня является нашим белорусским брендом, который мы должны использовать, в том числе в плане законотворчества. Мы многих людей для себя открыли, даже на экспертном уровне.