Сергей Сивец: «У нас очень интеллектуально образованные граждане. И я снимаю шляпу перед нашей системой образования»
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы будем каждый законопроект обсуждать широко? Просто когда шла работа над изменениями в Конституцию, сколько было совещаний у главы государства. И фактически их транслировали на широкую публику, то есть мы видели дискуссии, предложения конкретные. Наверное, нереально буквально каждый законопроект так обсуждать масштабно?
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Почему нереально? Прежде всего хочу сказать, что власть услышала запрос наших граждан на управление делами общества и государства. В том числе посредством активного участия в законотворческом процессе. Как раз то, что мы включаем ВНС в политическую систему общества – даем возможность быть активными участниками. В том числе законотворческого процесса. У ВНС будет право законодательной инициативы. Через ВНС можно будет вносить проекты законов в парламент, законодательный орган. И принимать. По всем насущным вопросам, которые беспокоят наших граждан. Опять же, у нас есть закон, связанный с порядком реализации законодательной инициативы граждан. Возможно, он сейчас тоже претерпит корректировку, как и другие законы, тем не менее это действующий нормативно-правовой акт прямого действия. Плюс я все-таки считаю, что по наиболее социально значимым проектам законов формат диалоговых площадок, общения с нашими гражданами, очень удачный. Нам очень повезло, что мы своевременно его задействовали при работе над Конституцией.
Кирилл Казаков, СТВ:
Конституция была реализована на основе предложений, которые высказывали наши граждане.
Сергей Сивец:
Конечно. Мы опирались.
Кирилл Казаков:
Она не написана какими-то важными юристами, важные юристы это все сводили, верифицировали.
Сергей Сивец:
Сформировать тот проект, который уже формализован, изменений и дополнений в нашу Конституцию, если до этого мы не провели очень существенную работу с гражданами и не получили обратной связи. Что конкретно волнует граждан и какие у них есть инициативы. Я вам хочу сказать, проведя не одну диалоговую площадку в качестве модератора, у нас очень интеллектуально образованные граждане. И я снимаю шляпу перед нашей системой образования. Мы должны использовать этот интеллектуальный ресурс по максимуму. Это то, что на сегодня является нашим белорусским брендом, который мы должны использовать, в том числе в плане законотворчества. Мы многих людей для себя открыли, даже на экспертном уровне.
Николай Щекин, философ, политолог:
Может быть даже оставить и в будущем эти диалоговые площадки, сделать более целевыми. Как раз по направлению законотворческой деятельности. И действительно собирать те предложения, которые люди еще раз посмотрели, осмыслили многие вещи. И теперь идет детализация этой Конституции. Эту работу нельзя останавливать, чтобы люди были вовлечены в этот процесс.
Сергей Сивец:
Это то, что влияет на повышение уровня правовой культуры граждан. И то, что в конечном итоге приведет наше белорусское общество к уважению к закону.
Алена Сырова:
Конечно, когда ты сам внес свою лепту.
Кирилл Казаков:
Это некий такой выхлоп этой энергии, когда ты не на улицы можешь выходить с флагом, а действительно прийти и цивилизованно предложить какое-то свое решение той или иной проблемы.
Сергей Сивец:
И сама Конституция, поскольку весь конституционный процесс шел транспарентно и инклюзивно с точки зрения вовлечения граждан в этот процесс, в конечном итоге результаты референдума показали, что народ голосовал за свое. За то, что они предлагали, то, что инициировали и то, что они увидели в тексте Конституции.
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