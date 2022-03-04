«Названные нормы не вписываются в ультрамодные правовые тенденции». Лукашенко о положениях обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким же ладным многоголосьем из 5 359 400 неравнодушных белорусов (именно столько приняли участие в референдуме) принимали решение: быть ли эволюционным переменам в стране. И абсолютное большинство сказало им да.

Торжественную церемонию начали на семь минут позже назначенного полудня. Вынужденная задержка продиктована внешнеполитической ситуацией. У главы государства объективно прибавилось хлопот. Но ожидание, кажется, даже добавило остроты и трепетности моменту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

История мира измеряется периодами. И мы вовремя уловили свой момент – момент последовательного перехода на новый уровень развития общества и нашей политической системы. Равнодушных не было. Самое главное – мы вместе усилили важнейшие идеи, принципы, цели дальнейшего развития страны. Другими словами, вместе определили контуры идеологии белорусского государства, источником которой и является наш Основной закон.

Мы не просто укрепили, я бы сказал, зацементировали наши принципы: суверенитет, сохранение исторической памяти, патриотизм, защита традиционной семьи как союза женщины и мужчины и многое другое. Да, названные нормы не вписываются в ультрамодные правовые тенденции глобальной либералистической идеологии. Но это наш путь, наш цивилизационный и моральный выбор.

Следуя национальным интересам, мы придали импульс новым перспективным направлениям. В их числе – развитие атомной энергетики в мирных целях, внедрение инноваций, охрана персональных данных. В условиях пандемии гарантировали гражданам право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение, благоприятную окружающую среду. Признали нормой ответственную заботу граждан о сохранении своего здоровья. Народ может не беспокоиться: образование, здравоохранение, культура, спорт будут, как и прежде, доступны всем.