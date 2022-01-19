Екатерина Дулова о проекте Конституции: «Деятели культуры, театра, искусства, безусловно, должны сказать своё слово»

Новости Беларуси. Продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По-настоящему семейная атмосфера царила сегодня в камерном зале Большого театра. Он объединил всех тех, кто не может остаться в стороне на пути строительства нашего общего будущего.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Ни один коллектив сегодня не может избежать того, чтобы не поинтересоваться вообще: а что происходит в этой сфере реально? И не внести свой вклад. Поэтому мне кажется, что деятели культуры, театра, искусства, безусловно, должны сказать свое слово. Потому что Конституция сегодня вбирает в себя важнейшие, интереснейшие темы, которые затрагивают каждого из нас.