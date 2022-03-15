«Было интересно». Лучшие школьники получили первые в жизни паспорта прямо в Овальном зале

Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ, удостоверяющий личность, вручили представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для юных белорусов это еще и возможность лично узнать, как, например, работает парламент. 15 марта ребята погрузились в законотворческий процесс. Паспорта вручили в Овальном зале на открытии восьмой сессии. Важный документ юные граждане получили из рук спикера верхней палаты Натальи Кочановой.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы очень рады тому, что сегодня такой праздник. Кроме того, в нашей стране за годы суверенной Беларуси сформировался ряд традиций. Одна из них – вручение паспортов нашим юношам и девушкам, которые достигли этого возраста. И сегодня на заседании нашей сессии мы вручили ребятам паспорта. Я думаю, было интересно ребятам, было интересно нашим коллегам, сенаторам, это единение молодежи и нас, людей, которые работают в таких структурах. Вместе мы чувствуем это единство на благо нашей родной страны. Мы едины, и это очень важно.