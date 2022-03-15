Прямой эфир

«Было интересно». Лучшие школьники получили первые в жизни паспорта прямо в Овальном зале

15 марта 2022 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ, удостоверяющий личность, вручили представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Было интересно». Лучшие школьники получили первые в жизни паспорта прямо в Овальном зале-1

Для юных белорусов это еще и возможность лично узнать, как, например, работает парламент. 15 марта ребята погрузились в законотворческий процесс. Паспорта вручили в Овальном зале на открытии восьмой сессии. Важный документ юные граждане получили из рук спикера верхней палаты Натальи Кочановой.  

«Было интересно». Лучшие школьники получили первые в жизни паспорта прямо в Овальном зале-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Мы очень рады тому, что сегодня такой праздник. Кроме того, в нашей стране за годы суверенной Беларуси сформировался ряд традиций. Одна из них – вручение паспортов нашим юношам и девушкам, которые достигли этого возраста. И сегодня на заседании нашей сессии мы вручили ребятам паспорта. Я думаю, было интересно ребятам, было интересно нашим коллегам, сенаторам, это единение молодежи и нас, людей, которые работают в таких структурах. Вместе мы чувствуем это единство на благо нашей родной страны. Мы едины, и это очень важно.  

«Было интересно». Лучшие школьники получили первые в жизни паспорта прямо в Овальном зале-7

Владислава Шаклюцкая, учащаяся средней школы № 2 Постав:  
Я считаю, что быть гражданином Республики Беларусь – это очень ответственно, в нашем случае – достойно, так как мы представляем свою родину, свою страну в таком достойном виде. Мы можем показать, какие мы очень ответственные, умные, как мы можем участвовать в любых мероприятиях и показывать себя очень достойно.  

Игорь Сергеенко об обновленной Конституции: «Появились новые статьи, многие из них получили свое дальнейшее развитие». Подробности здесь.  

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Владислава Шаклюцкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Сергеенко об обновлённой Конституции: «Появились новые статьи, многие из них получили своё дальнейшее развитие»
15 марта 2022 19:40

Игорь Сергеенко об обновлённой Конституции: «Появились новые статьи, многие из них получили своё дальнейшее развитие»

Тертель: «Наши люди в безопасности, есть, конечно, проблемные аспекты, связанные с украинскими событиями»
15 марта 2022 19:38

Тертель: «Наши люди в безопасности, есть, конечно, проблемные аспекты, связанные с украинскими событиями»

«Предстоит очень кропотливая работа». Что придётся поменять с принятием обновлённой Конституции?
15 марта 2022 19:37

«Предстоит очень кропотливая работа». Что придётся поменять с принятием обновлённой Конституции?