«Очень много предстоит работать». Что придётся изменить в законодательстве после проведения референдума?

Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ, удостоверяющий личность, вручили представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы сделали свой выбор и определи курс, как будет развиваться государство дальше. Как проходил референдум по изменениям в Основной закон? Об этом школьники, конечно, спросили у главы Центризбиркома Игоря Карпенко, который вручил паспорта юным гражданам.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:

Это очень символично, что обновленная Конституция вступает как раз в День Конституции. И действительно перед нами стоит серьезная работа. Это не значит, что все сразу уже решилось с приятием Конституции. Действительно, очень много предстоит работать и на законодательном уровне, и сопоставлять практику применения законодательства с теми новациями, которые необходимо ввести. В частности, мы анонсировали, что планируем с людьми-практиками, которые занимаются избирательными кампаниями, электоральными кампаниями, на референдуме работали, провести ряд диалоговых площадок, например, по избирательному законодательству, по внесению изменений и дополнений в кодекс.