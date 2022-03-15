Игорь Сергеенко об обновлённой Конституции: «Появились новые статьи, многие из них получили своё дальнейшее развитие»

Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ, удостоверяющий личность, вручают представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы по всей стране. Церемонии проходят в знаковых объектах. В том числе и в Национальной библиотеке, где собрана печатная история страны и уже достойное место в читальном зале заняла обновленная Конституция. Здесь в торжественной обстановке школьникам вручил первые паспорта Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Нынешняя обновленная Конституция – это дальнейший шаг по пути развития народовластия в нашей стране. Да, в нынешней Конституции сохранены подходы, которые были заложены в Конституции 1994 года, мы пошли несколько дальше. Появились новеллы, появились новые статьи, многие из них получили свое дальнейшее развитие. Поэтому не зря называют нынешнюю обновленную Конституцию Конституцией будущего.