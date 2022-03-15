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Игорь Сергеенко об обновлённой Конституции: «Появились новые статьи, многие из них получили своё дальнейшее развитие»

15 марта 2022 19:40
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Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Сергеенко об обновлённой Конституции: «Появились новые статьи, многие из них получили своё дальнейшее развитие»-1

В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ, удостоверяющий личность, вручают представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы по всей стране. Церемонии проходят в знаковых объектах. В том числе и в Национальной библиотеке, где собрана печатная история страны и уже достойное место в читальном зале заняла обновленная Конституция. Здесь в торжественной обстановке школьникам вручил первые паспорта Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента.  

Игорь Сергеенко об обновлённой Конституции: «Появились новые статьи, многие из них получили своё дальнейшее развитие»-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Нынешняя обновленная Конституция – это дальнейший шаг по пути развития народовластия в нашей стране. Да, в нынешней Конституции сохранены подходы, которые были заложены в Конституции 1994 года, мы пошли несколько дальше. Появились новеллы, появились новые статьи, многие из них получили свое дальнейшее развитие. Поэтому не зря называют нынешнюю обновленную Конституцию Конституцией будущего.  

# Конституция # общество # Игорь Сергеенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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