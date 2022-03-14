«Не надо идти на улицу, митинговать. Это цивилизованный способ решения вопросов». Вот что депутат рассказала о ВНС

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Действительно, еще предстоит поработать как раз таки над законом о ВНС. И это то, что, наверное, сейчас будет на повестке. Скажите, как считаете, какие механизмы стоит обязательно обозначить в этом законе? Что первично?
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наверное, мы начнем с того, что рамочно, по большому счету, уже в Конституции обозначено. Здесь есть и какие представители будут выдвигаться, и уже одно слово – что делегаты. Это значит, что им делегировали право представители – как раз таки то, о чем говорили: трудовых коллективов, гражданского общества. И кстати, мы сразу возвращаемся к тому, что нужен отдельный закон о том, что такое гражданское общество. Чтобы не было разночтений и было единое понимание в том, что такое гражданское общество и каким образом оно будет представлено непосредственно на ВНС. То, что касается полномочий, опять-таки, рамочно представлены уже непосредственно в Конституции. Но самый интересный момент в том, что сейчас ВНС собирается один раз в пять лет. Да, вот мы привыкли уже к этому. Шесть прошло, и мы четко понимаем. И самое интересное – если мы самым основным моментом видели, что принимается программа социально-экономического развития, то сегодня, уже в обновленной Конституции, речь идет в первую очередь о национальной безопасности. И это вышло сегодня на передний план. Кроме этого, конечно же, мы смотрим на те моменты, которые даже могут быть не указаны, в том числе и сейчас в Конституции, есть понятие иных вопросов.
Алена Сырова:
Какие, например?
Ирина Довгало:
Делегаты приезжают на ВНС и говорят о том, какие вопросы у них есть и с какими предложениями их избиратели направили.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть в течение того времени, пока они работают в округах, они собирают те предложения, которые есть, и после этого привозят и рассматривают. Правильно?
Ирина Довгало:
Конечно. Это будет, по большому счету, рупор тех избирателей, которые им высказывают свои предложения. Это то место, где можно рассказывать. Не надо идти на улицу, митинговать. Это цивилизованный способ решения вопросов власти и общества.
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