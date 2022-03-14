«Не надо идти на улицу, митинговать. Это цивилизованный способ решения вопросов». Вот что депутат рассказала о ВНС

Алена Сырова, СТВ: Действительно, еще предстоит поработать как раз таки над законом о ВНС. И это то, что, наверное, сейчас будет на повестке. Скажите, как считаете, какие механизмы стоит обязательно обозначить в этом законе? Что первично?

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наверное, мы начнем с того, что рамочно, по большому счету, уже в Конституции обозначено. Здесь есть и какие представители будут выдвигаться, и уже одно слово – что делегаты. Это значит, что им делегировали право представители – как раз таки то, о чем говорили: трудовых коллективов, гражданского общества. И кстати, мы сразу возвращаемся к тому, что нужен отдельный закон о том, что такое гражданское общество. Чтобы не было разночтений и было единое понимание в том, что такое гражданское общество и каким образом оно будет представлено непосредственно на ВНС. То, что касается полномочий, опять-таки, рамочно представлены уже непосредственно в Конституции. Но самый интересный момент в том, что сейчас ВНС собирается один раз в пять лет. Да, вот мы привыкли уже к этому. Шесть прошло, и мы четко понимаем. И самое интересное – если мы самым основным моментом видели, что принимается программа социально-экономического развития, то сегодня, уже в обновленной Конституции, речь идет в первую очередь о национальной безопасности. И это вышло сегодня на передний план. Кроме этого, конечно же, мы смотрим на те моменты, которые даже могут быть не указаны, в том числе и сейчас в Конституции, есть понятие иных вопросов.

Алена Сырова:

Какие, например?

Ирина Довгало:

Делегаты приезжают на ВНС и говорят о том, какие вопросы у них есть и с какими предложениями их избиратели направили.