«Будет в большей степени представлена палитра общественного мнения». Заслуженный юрист Беларуси о ВНС

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

На самом деле, новелл в обновленной Конституции очень много. Наверное, одна из основных – это, конечно же, ВНС. Да, для нас это абсолютно не новый механизм, просто сейчас его формализовали. Я знаю, что очень много у членов Конституционной комиссии, рабочей группы было вопросов именно по реализации механизмов работы как раз таки ВНС. В итоге довольны ли остались результатом?

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Беларуси:

Вы знаете, персонально каждый может иметь собственное мнение, но, как говорят, в сухом остатке, безусловно, выстраивается очень интересная модель представительной власти, которая ближе всего к народу, потому что именно через представительные органы чаще всего народ осуществляет свою власть. И через референдум, безусловно. Поэтому то, что выстроено сейчас ВНС, парламент, безусловно, участвует и одновременно осуществляет эту деятельность. Местные Советы депутатов – 1 309 местных Советов депутатов до первичного уровня, сельские советы и иные советы. В общем-то, расширяется база народного представительства. Я думаю, что эта модель вполне работоспособна. И мы увидим, безусловно, уже на первых заседаниях, удался этот вариант или нет. Поэтому очень много будет зависеть от того, как пойдет практика. Вы знаете, увеличение продолжительности работы парламента – это свидетельство расширения его полномочий. Тем самым он будет действительно больше влиять на национально-правовую систему. И не только в связке с правительством, но в целом на все ветви власти, которые действуют в Республике Беларусь. Кирилл Казаков:

Скажите, пожалуйста, ВНС, в принципе, для нас структура не новая. Уже много раз он собирался, собирался по необходимости. Сейчас это будет, я так понимаю, ежегодное какое-то собрание. Когда мы можем ждать первые сессии уже обновленного ВНС? Григорий Василевич:

Сие, безусловно, не от меня зависит. Кирилл Казаков:

Я понимаю, но просто вопрос этот возникает: когда?