«Будет в большей степени представлена палитра общественного мнения». Заслуженный юрист Беларуси о ВНС

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
На самом деле, новелл в обновленной Конституции очень много. Наверное, одна из основных – это, конечно же, ВНС. Да, для нас это абсолютно не новый механизм, просто сейчас его формализовали. Я знаю, что очень много у членов Конституционной комиссии, рабочей группы было вопросов именно по реализации механизмов работы как раз таки ВНС. В итоге довольны ли остались результатом?
Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Беларуси:
Вы знаете, персонально каждый может иметь собственное мнение, но, как говорят, в сухом остатке, безусловно, выстраивается очень интересная модель представительной власти, которая ближе всего к народу, потому что именно через представительные органы чаще всего народ осуществляет свою власть. И через референдум, безусловно. Поэтому то, что выстроено сейчас ВНС, парламент, безусловно, участвует и одновременно осуществляет эту деятельность. Местные Советы депутатов – 1 309 местных Советов депутатов до первичного уровня, сельские советы и иные советы. В общем-то, расширяется база народного представительства. Я думаю, что эта модель вполне работоспособна. И мы увидим, безусловно, уже на первых заседаниях, удался этот вариант или нет. Поэтому очень много будет зависеть от того, как пойдет практика.
Вы знаете, увеличение продолжительности работы парламента – это свидетельство расширения его полномочий. Тем самым он будет действительно больше влиять на национально-правовую систему. И не только в связке с правительством, но в целом на все ветви власти, которые действуют в Республике Беларусь.
Кирилл Казаков:
Скажите, пожалуйста, ВНС, в принципе, для нас структура не новая. Уже много раз он собирался, собирался по необходимости. Сейчас это будет, я так понимаю, ежегодное какое-то собрание. Когда мы можем ждать первые сессии уже обновленного ВНС?
Григорий Василевич:
Сие, безусловно, не от меня зависит.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, но просто вопрос этот возникает: когда?
Григорий Василевич:
Понял. Но я хотел бы, знаете, на что обратить внимание? Всебелорусское народное собрание и те собрания, которые проходили с 1996 года, и нынешние по Конституции совершенно отличаются. По содержанию, по работе, по направленности и так далее. Один пример, их можно больше привести. То, что делегаты – тоже фигура главная – ВНС будут сохранять свои полномочия в течение пяти лет. Что это значит? Делегат избран трудовым коллективом, гражданами. В целом гражданское общество. Они будут работать в течение пяти лет. Они будут возвращаться в трудовой коллектив, они будут возвращаться туда, где они живут. То есть у людей будет постоянно контакт с этими лицами. И тем самым будет обеспечено представительство всех регионов. И люди будут влиять, безусловно, общаясь с делегатами, на политику, которая будет проводиться в масштабах всей страны. То есть когда критиковали сам по себе этот институт, мне кажется, вот эту позицию упускали. Это как раз расширяется база народного представительства.
Кирилл Казаков:
Вовлеченность граждан во власть будет чуть больше, правильно?
Григорий Василевич:
Еще шире. И то, что 2 200 делегатов – закон покажет, какая будет численность, но это оптимальное число. Безусловно, нам привычнее иметь парламентом. В 1990 году 485 депутатов было в Верховном Совете, потом 360 – база эта несколько сузилась. То есть мы, безусловно, увидим, насколько этот орган будет работать эффективно. Я уверен, что будет в большей степени представлена палитра общественного мнения.
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