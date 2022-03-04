Лукашенко: я знаю, что такое наши дети, поэтому у меня нет никакого желания посылать их на войну

Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства также прокомментировал ситуацию, которая сложилась в регионе, и еще раз акцентировал внимание на том, что белорусская армия никакого участия в спецоперации в Украине не принимала и не будет. Белорусы защищают только свою землю и свое государство.