Лукашенко: я знаю, что такое наши дети, поэтому у меня нет никакого желания посылать их на войну

Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства также прокомментировал ситуацию, которая сложилась в регионе, и еще раз акцентировал внимание на том, что белорусская армия никакого участия в спецоперации в Украине не принимала и не будет. Белорусы защищают только свою землю и свое государство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что такое наши дети. Поэтому у меня нет никакой необходимости и желания посылать их куда-то на какую-то войну. Тем более, еще раз повторяю, куда нас совсем не зовут и не просят. Мы должны защитить свою землю, свое государство. Это будет нашим вкладом в безопасность нашего континента. А может быть, сегодня и планеты в целом.
И не думайте, что нынешняя гибридная война, которая давно развязана и идет против Беларуси, это гораздо легче, чем ввязаться в какой-то конфликт в Украине. Конфликт в Украине, извините меня, сегодня начался – завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был. А вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, это надолго.
Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, – это был бы для них подарок.
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