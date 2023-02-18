Политический аналитик: «Байден должен приехать. И Байден должен вести разговор о прекращении огня»
Люди устали от затянувшегося конфликта в Украине и масштабных последствий противостояния, которые ощутили на себе десятки стран. И в то, что залог разрешения кризиса в количестве бойцов или самом современном вооружении, не верит уже даже европейцы. Сегодня, 17 февраля, на площади Карлсплац в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, собрались тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С транспарантами в руках они призывали прекратить поставки боевых машин и оружия в Украину и к мирным переговорам между Киевом и Москвой. Люди скандировали: «Мы хотим мира». Протестующие убеждены: лишь путем переговоров можно добиться реальных результатов. О необходимости конструктивного диалога за столом переговоров не раз говорил и Александр Лукашенко. На этой неделе тема мира звучала из уст белорусского лидера не единожды, в том числе и во время беседы с зарубежными журналистами. И не удивительно, ведь она стала для нас определяющей. Не зря 2023-й в Беларуси – Год мира и созидания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Год мира и созидания – это прежде всего мир наш, внутренний мир внутри нашей страны. Я это прежде всего имел в виду (подробнее).
Общаясь с представителями СМИ, Александр Лукашенко публично пригласил американского президента приехать в белорусскую столицу. Мы готовы стать площадкой для переговоров, чтобы кровопролитие наконец прекратилось. В ближайшие дни глава Белого дома намерен посетить Польшу и выступить там, как он выразился, с «сильным посланием». О чем пойдет речь и почему польский президент называет этот визит гарантом безопасности для своей страны, остается лишь гадать. Одно очевидно: садиться за стол переговоров американцы не собираются. В том, что НАТО извлекает немалую выгоду из конфликта, убеждены и эксперты.
Николай Волович, публицист, политический аналитик:
Наш Президент четко понимает, что Байден и США – и есть инициаторы этой войны, которая сейчас идет в Украине. Поэтому Президент Лукашенко и говорит о том, что Байден должен приехать. И Байден должен вести разговор о прекращении огня. Только тот, кто инициировал эту войну, кто создавал неонацистский режим в Украине, кто сегодня финансирует его, кто туда направляет самое современное оружие, и может закончить это кровопролитие. Мы все должны сегодня понимать, что на территории Украины уже фактически ведется третья мировая война. Поэтому прав глава государства, когда он говорит, что этого заокеанского старика нужно вытаскивать на площадки, где он должен дать ответ за гибель сотен тысяч человек.
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