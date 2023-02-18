Политический аналитик: «Байден должен приехать. И Байден должен вести разговор о прекращении огня»

Люди устали от затянувшегося конфликта в Украине и масштабных последствий противостояния, которые ощутили на себе десятки стран. И в то, что залог разрешения кризиса в количестве бойцов или самом современном вооружении, не верит уже даже европейцы. Сегодня, 17 февраля, на площади Карлсплац в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, собрались тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С транспарантами в руках они призывали прекратить поставки боевых машин и оружия в Украину и к мирным переговорам между Киевом и Москвой. Люди скандировали: «Мы хотим мира». Протестующие убеждены: лишь путем переговоров можно добиться реальных результатов. О необходимости конструктивного диалога за столом переговоров не раз говорил и Александр Лукашенко. На этой неделе тема мира звучала из уст белорусского лидера не единожды, в том числе и во время беседы с зарубежными журналистами. И не удивительно, ведь она стала для нас определяющей. Не зря 2023-й в Беларуси – Год мира и созидания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Год мира и созидания – это прежде всего мир наш, внутренний мир внутри нашей страны. Я это прежде всего имел в виду (подробнее).