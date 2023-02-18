Таких человек несколько на всю Беларусь. Реставратор-переплетчик книг работает в Бресте

Новости Беларуси. Их всего несколько на девятимиллионную Беларусь. Редкая для страны профессия – реставратор-переплетчик книг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это тот, кто, подобно хирургу, возвращает к жизни ценные издания, зачастую существующие лишь в единственном экземпляре. Один из таких уникальных специалистов работает в Брестской областной библиотеке имени Максима Горького. Кристина Протосовицкая о необычной профессии и удивительном человеке в ней.

Берем аккуратненько ложечкой и начинаем выкладывать бумажную массу.

Реставратор подобно врачу ставит диагноз книге. И чем он сложнее, тем более трудоемким будет восстановление. Впрочем, истинного профессионала непростые вызовы захватывают еще сильнее, – говорит Татьяна Щеновская. Человек редкой профессии в Беларуси – реставратор-переплетчик – уже почти 40 лет в ее руках оживают недостающие фрагменты книг. И устраивают искусственную вентиляцию легких – избавляют от влаги, пыли и грибка в специальном шкафу.

Татьяна Щеновская, реставратор-переплетчик документов Брестской областной библиотеки имени М. Горького:

Книгу чем больше листаешь, тем больше она обогащается воздухом внутри, тем больше проветривается. У книг так же, как у людей, – нужен свежий воздух.

Самая старинная книга, которая прошла через руки Татьяны, XVII века. Чтобы восстановить отдельные фрагменты, зачастую есть ровно одна попытка. А главный закон – любая реставрация должна быть обратимой.

Татьяна Щеновская:

Нужно мыслить, думать, составлять себе какой-то план действий насчет этой реставрационной работы. И дальше приступать. Приступать, скажем, щадяще, чтобы не повредить 100-летнему изданию или 120-летнему. Очень люблю заниматься этой работой. Если бы пришлось еще одну жизнь прожить, я бы вернулась к этой работе.

Рутина редкой профессии – исследовать книгу, оценить качество и приступить: очистить, обеззаразить от грибка, нарастить страницы или даже восстановить фрагменты. На один экземпляр может уйти до месяца.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Фонды отдела редкой книги насчитывают около 3 тысяч редких документов. Это книги, периодические издания, брошюры на разных языках, начиная с XVI века. А потому внимательное и профессиональное отношение к каждому – залог сохранности для потомков.

Если в год Татьяна Николаевна переплетает до полутора тысяч книг, то реставрирует лишь 20. Все началось с переплета в типографии, а вот искусство реставрации постигала в госархиве. Мастерство Татьяны Щеновской воплотилось в коллекции реплик мировых способов соединения книг. Одна из самых редких – переплет «до-за-до». Оригинал хранится в Швеции, а копия теперь в Бресте.

Татьяна Щеновская:

Это шесть книг в одной. Это трансформер. Есть «до-за-до», состоит из пяти-шести книг, которые открываются один за одной. А этот внутри открывается один за другим, а здесь он открывается смежно – крылышками вверх.

Лариса Веремчук, заместитель директора по основной деятельности Брестской областной библиотеки имени М. Горького:

Такие специалисты, как Татьяна Николаевна Щеновская, просто уникальны. С ее опытом работы и компетенциями, которыми она обладает.