«Выбор за США». Белорусский депутат прокомментировал решение Лукашенко пригласить Байдена в Минск

Приглашение Александра Лукашенко Джо Байдену приехать в Минск, прозвучавшее накануне во время встречи с журналистами, обсуждают в СМИ и экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В очередной раз белорусский лидер предлагает варианты для урегулирования конфликта в Украине. И это еще одно подтверждение нашей мирной политики в целом и что касается конкретно происходящих событий в соседнем государстве.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На европейском театре геополитической борьбы образовалось два центра: это центр войны, который представляет Польша, и центр мира, который представляет Беларусь. Наше предложение сделано – выбор за Соединенными Штатами Америки. В то же время, опять же, мы понимаем, что последние годы политика Соединенных Штатов строилась исключительно на силовых методах. Войны, конфликты, попытки государственных переворотов в других странах – это то, что сегодня питает американских политиков, обогащает их.