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Национальный конкурс по созданию туристического символа Беларуси стартует в июне

20 мая 2026 06:41
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Национальный конкурс «Вобраз Беларусі. Позірк і адкрыцце» стартует в июне. Решение о его проведении принял Президиум Совета Министров. Цель – определить лучший логотип, слоган и общую концепцию туристического символа страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный конкурс по созданию туристического символа Беларуси стартует в июне-2

Организацию конкурса поручили Национальному агентству по туризму совместно с партнерами. Формат – открытый: участвовать сможет каждый желающий, представив собственное видение туристического бренда Беларуси. Конкурс станет частью реализации Государственной программы «Туризм» на 2026-2030 годы. Новый визуальный символ должен сформировать узнаваемый и конкурентоспособный образ страны, стать инструментом продвижения белорусского туристического продукта на международных рынках и маркером качества национального сервиса. 

Уже известно, что работы будут принимать до августа. По итогам отбора определят победителей, которым вручат денежные награды. Подробные условия участия, сроки подачи заявок и требования вскоре опубликуют на сайте Национального агентства по туризму.

# Туризм

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