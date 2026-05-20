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ЕС под угрозой экономического обвала

20 мая 2026 06:05
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Европейский Союз входит в период, который в Брюсселе уже называют самым опасным за последние десятилетия. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия предупреждает: стагфляционный удар по экономике практически неизбежен. Ормузский пролив закрыт, логистика парализована, нефть держится выше 100 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС под угрозой экономического обвала-2

В Еврокомиссии признают: весенний прогноз, который представят на этой неделе, будет крайне жестким – экономический рост режут, инфляцию поднимают. Пространства для маневра почти нет: регуляторы работают в условиях, когда любой шаг может усугубить кризис. Брюссель вынужден экстренно выпускать стратегические запасы нефти, но и они стремительно тают. Комиссары открыто говорят о рисках дефицита инновационных видов топлива и сбоях в критически важных секторах. 

Ситуацию усугубляют данные Международного энергетического агентства: коммерческие запасы нефти в мире падают «стремительно», и у стран остаются буквально недели поставок. Это прямое следствие ближневосточного кризиса, который ломает глобальный рынок. В Европе уже обсуждают сценарии топливного шока к концу месяца. Экономисты предупреждают: если ситуация не стабилизируется, ЕС может столкнуться с цепной реакцией – от скачка цен до остановки отдельных отраслей и системных перебоев в энергоснабжении.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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