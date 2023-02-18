Пустовой: в Беларуси коррупцию выжигают калёным железом

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Ну, какие еще знамения мы должны получить, чтобы понять, что та образная и воспетая Богдановичем «Пагоня» защищала именно ту Беларусь, которая есть сейчас? Что еще должно произойти, чтобы мы поняли, что именно наш путь сейчас оказался самым выигрышным? Что еще должно произойти, чтобы мы осознали: наше – лепшае.
О главном. Первом. И главном в жизни белорусов. «Политика без галстуков и купюр». Авторская журналистика. Пустовой на СТВ.
Ну что, по порядку. Если бы я даже не был бы сторонником Лукашенко, то удивился бы его работоспособности. Острое совещания, яркое и правдивое интервью по самым острым моментам геополитики и переговоры со стратегическим партнером. И все во время одной недели. Если честно, у оппонентов сил бы не хватило даже оставить комментарий под каждым из этих событий. А наш Президент во всей этой повестке бодрый и уверенный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты на меня наступал, я оборонялся, как и положено. Спасибо!
Евгений Пустовой:
Восхваляю, занимаюсь сакрализацией. Нет, я просто факты на стол. Ну давайте по порядку. Народный Президент сразу же объявил войну коррупции. Явление не политическое, не идеологическое, а общественное. Не обуздаешь его нигде и никогда. Но Беларусь с этим не смерилась. Коррупция ведь бывает разная. Региональная – ведет к кумовству и и недоверию населения к власти. На уровне государства – к созданию олигархии, а теперь еще власти транскорпораций и потери реальной независимости.
Подробности в видеоматериале.
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