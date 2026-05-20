Вступительные испытания для выпускников Минской области пройдут в 24 пунктах

Вступительная кампания-2026: в Минской области испытания для абитуриентов будут организованы в 24 пунктах. Ими станут колледжи, гимназии и школы. По итогам мониторинга специальной комиссии отмечена высокая степень готовности объектов и служб, обеспечивающих безопасность проведения мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из крупнейших пунктов развернут на базе Борисовского государственного технического колледжа: здесь определены аудитории в четырех корпусах, и все уже готово к приему будущих абитуриентов. Ежегодно тестирование на площадке колледжа проходят свыше тысячи человек.

Тамара Левоцкая, заместитель директора по учебно-методической работе Борисовского государственного технического колледжа:

У нас организованы камеры хранения, где для допуска в пункт тестирования все свои личные вещи абитуриенты сдадут. В аудитории они допускаются только с пропуском. Обязательно документы, удостоверяющие личность, это паспорт, ID-карты и другие документы, которые разрешены, и черная гелевая либо капиллярная ручка. На экзамене по физике и химии разрешено пользоваться несложным, простейшим калькулятором, однострочным.

Среди самых популярных предметов – математика, русский и белорусский языки. Первые испытания намечены на 26 мая. Для оперативного решения вопросов, которые могут возникнуть в ходе вступительной кампании, в Комитете госконтроля Минской области работает горячая линия.