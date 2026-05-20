Прямой эфир

Вступительные испытания для выпускников Минской области пройдут в 24 пунктах

20 мая 2026 06:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вступительная кампания-2026: в Минской области испытания для абитуриентов будут организованы в 24 пунктах. Ими станут колледжи, гимназии и школы. По итогам мониторинга специальной комиссии отмечена высокая степень готовности объектов и служб, обеспечивающих безопасность проведения мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступительные испытания для выпускников Минской области пройдут в 24 пунктах-2

Один из крупнейших пунктов развернут на базе Борисовского государственного технического колледжа: здесь определены аудитории в четырех корпусах, и все уже готово к приему будущих абитуриентов. Ежегодно тестирование на площадке колледжа проходят свыше тысячи человек.

Вступительные испытания для выпускников Минской области пройдут в 24 пунктах-4

Тамара Левоцкая, заместитель директора по учебно-методической работе Борисовского государственного технического колледжа:
У нас организованы камеры хранения, где для допуска в пункт тестирования все свои личные вещи абитуриенты сдадут. В аудитории они допускаются только с пропуском. Обязательно документы, удостоверяющие личность, это паспорт, ID-карты и другие документы, которые разрешены, и черная гелевая либо капиллярная ручка. На экзамене по физике и химии разрешено пользоваться несложным, простейшим калькулятором, однострочным.

Среди самых популярных предметов – математика, русский и белорусский языки. Первые испытания намечены на 26 мая. Для оперативного решения вопросов, которые могут возникнуть в ходе вступительной кампании, в Комитете госконтроля Минской области работает горячая линия.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
V Международный молодежный экологический форум стартовал в БГТУ
20 мая 2026 06:14

V Международный молодежный экологический форум стартовал в БГТУ

Сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую
20 мая 2026 05:53

Сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую

Лукашенко: Беларусь готова предложить Камеруну эффективные решения в сельскохозяйственной сфере
20 мая 2026 05:51

Лукашенко: Беларусь готова предложить Камеруну эффективные решения в сельскохозяйственной сфере

Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе
19 мая 2026 17:49

Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе

«Последний звонок» в «Минск-Арене» соберет более 13 тыс. выпускников
19 мая 2026 17:46

«Последний звонок» в «Минск-Арене» соберет более 13 тыс. выпускников

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»
19 мая 2026 17:39

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко
19 мая 2026 17:37

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко

Поляки вынуждены платить за телевизор, даже если его не смотрят – Лазуткин
19 мая 2026 17:19

Поляки вынуждены платить за телевизор, даже если его не смотрят – Лазуткин

Более полумиллиона белорусов прошли через систему студотрядов за последние 5 лет
19 мая 2026 17:07

Более полумиллиона белорусов прошли через систему студотрядов за последние 5 лет

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»
19 мая 2026 17:00

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»

Беларусь и Россия рассчитывают выйти на $70 млрд товарооборота
19 мая 2026 16:41

Беларусь и Россия рассчитывают выйти на $70 млрд товарооборота

В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15
19 мая 2026 15:23

В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15