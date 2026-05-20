Прямой эфир

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 20-летию здания

20 мая 2026 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В галерее «Атриум» открылась фотовыставка «Библиотечный атлас», посвященная 20-летию нового здания Национальной библиотеки Беларуси. Экспозиция словно перелистывает 30 «страниц» визуальной хроники, раскрывая повседневную жизнь знаменитого «Алмаза знаний». Через монохромные кадры передается ритм и атмосфера пространства, подчеркивается архитектурная выразительность библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 20-летию здания-2

Так она предстает не просто хранилищем книг, а значимой частью городского ландшафта. На снимках – самые разные грани ее работы: оживленные читальные залы, деятельность справочно-информационных служб, кропотливые процессы хранения и реставрации фондов. Отдельные кадры посвящены ярким событиям – экскурсиям, презентациям и выставочным проектам, которые делают библиотеку центром культурной жизни.

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:
«Атлас» знакомит с ее отдельными уникальными территориями: читальными залами, реставрацией, фондом и так далее. А черно-белые снимки и монохром акцентируют внимание на архитектуре, на структуре, ритме, линиях, пятнах. И таким образом отсылают к средневековой гравюре, которыми иллюстрировали средневековые атласы. Более 20 тысяч карт хранятся в фонде библиотеки, поэтому этот образ не случаен.

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 20-летию здания-4

Александр Дранец, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:
Проходя по кольцевым коридорам, по помещениям, переступая порог, для меня это как машина времени получается. Еще раз окунуться в то замечательное время творческого энтузиазма.

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 20-летию здания-6

Выставка будет работать до 28 июня. Посетить ее можно по читательскому билету или пропуску социокультурного центра. Организаторы приглашают всех желающих по-новому взглянуть на главную библиотеку страны и открыть для себя ее неожиданные грани.

# Национальная библиотека Республики Беларусь # Виктория Харитонова # Выставка

Другие новости рубрики

Все новости
Национальный конкурс по созданию туристического символа Беларуси стартует в июне
20 мая 2026 06:41

Национальный конкурс по созданию туристического символа Беларуси стартует в июне

Вступительные испытания для выпускников Минской области пройдут в 24 пунктах
20 мая 2026 06:16

Вступительные испытания для выпускников Минской области пройдут в 24 пунктах

V Международный молодежный экологический форум стартовал в БГТУ
20 мая 2026 06:14

V Международный молодежный экологический форум стартовал в БГТУ

Сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую
20 мая 2026 05:53

Сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую

Лукашенко: Беларусь готова предложить Камеруну эффективные решения в сельскохозяйственной сфере
20 мая 2026 05:51

Лукашенко: Беларусь готова предложить Камеруну эффективные решения в сельскохозяйственной сфере

Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе
19 мая 2026 17:49

Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе

«Последний звонок» в «Минск-Арене» соберет более 13 тыс. выпускников
19 мая 2026 17:46

«Последний звонок» в «Минск-Арене» соберет более 13 тыс. выпускников

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»
19 мая 2026 17:39

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко
19 мая 2026 17:37

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко

Поляки вынуждены платить за телевизор, даже если его не смотрят – Лазуткин
19 мая 2026 17:19

Поляки вынуждены платить за телевизор, даже если его не смотрят – Лазуткин

Более полумиллиона белорусов прошли через систему студотрядов за последние 5 лет
19 мая 2026 17:07

Более полумиллиона белорусов прошли через систему студотрядов за последние 5 лет

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»
19 мая 2026 17:00

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»