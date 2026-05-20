В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 20-летию здания

В галерее «Атриум» открылась фотовыставка «Библиотечный атлас», посвященная 20-летию нового здания Национальной библиотеки Беларуси. Экспозиция словно перелистывает 30 «страниц» визуальной хроники, раскрывая повседневную жизнь знаменитого «Алмаза знаний». Через монохромные кадры передается ритм и атмосфера пространства, подчеркивается архитектурная выразительность библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так она предстает не просто хранилищем книг, а значимой частью городского ландшафта. На снимках – самые разные грани ее работы: оживленные читальные залы, деятельность справочно-информационных служб, кропотливые процессы хранения и реставрации фондов. Отдельные кадры посвящены ярким событиям – экскурсиям, презентациям и выставочным проектам, которые делают библиотеку центром культурной жизни.

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

«Атлас» знакомит с ее отдельными уникальными территориями: читальными залами, реставрацией, фондом и так далее. А черно-белые снимки и монохром акцентируют внимание на архитектуре, на структуре, ритме, линиях, пятнах. И таким образом отсылают к средневековой гравюре, которыми иллюстрировали средневековые атласы. Более 20 тысяч карт хранятся в фонде библиотеки, поэтому этот образ не случаен.