Неготовность Байдена приехать в Минск будет обозначать для всех, что угроза третьей мировой войны исходит от США. Экспертное сообщество продолжает обсуждать приглашение Александра Лукашенко, сделанное главе Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откликнется ли Байден на него или на крайний случай хоть как-то прокомментирует – вопрос пока открытый. Американский лидер собирается посетить Польшу в начале следующей недели. Белый дом сообщает, что Байден выступит «‎с сильным посланием». О чем пойдет речь, остается только догадываться. Кроме того, этот визит Дуда почему-то называет неким гарантом безопасности для своей страны. От кого пытается защититься Польша, неясно. Скорее, это всем остальным надо ее бояться. Судя по проводимой политике, агрессия – характерная черта.

Непонятно, кстати, будет ли на этой встрече Владимир Зеленский. Ведь украинский вопрос стороны собираются обсуждать. Некоторые источники сообщают, что украинский лидер подготовил чуть ли не «‎мирный план» для Украины. В свою же очередь, Минск готов вновь стать площадкой для конструктивных переговоров. Ведь наша страна не настроена на конфликт и в который раз призывает сесть за стол и договориться.