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Авдонин: приглашение Байдену посетить Беларусь следует рассматривать как вызов всему Западу

18 февраля 2023 11:41
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Неготовность Байдена приехать в Минск будет обозначать для всех, что угроза третьей мировой войны исходит от США. Экспертное сообщество продолжает обсуждать приглашение Александра Лукашенко, сделанное главе Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авдонин: приглашение Байдену посетить Беларусь следует рассматривать как вызов всему Западу-1

Откликнется ли Байден на него или на крайний случай хоть как-то прокомментирует – вопрос пока открытый. Американский лидер собирается посетить Польшу в начале следующей недели. Белый дом сообщает, что Байден выступит «‎с сильным посланием». О чем пойдет речь, остается только догадываться. Кроме того, этот визит Дуда почему-то называет неким гарантом безопасности для своей страны. От кого пытается защититься Польша, неясно. Скорее, это всем остальным надо ее бояться. Судя по проводимой политике, агрессия – характерная черта.

Авдонин: приглашение Байдену посетить Беларусь следует рассматривать как вызов всему Западу-4

Непонятно, кстати, будет ли на этой встрече Владимир Зеленский. Ведь украинский вопрос стороны собираются обсуждать. Некоторые источники сообщают, что украинский лидер подготовил чуть ли не «‎мирный план» для Украины. В свою же очередь, Минск готов вновь стать площадкой для конструктивных переговоров. Ведь наша страна не настроена на конфликт и в который раз призывает сесть за стол и договориться.

Авдонин: приглашение Байдену посетить Беларусь следует рассматривать как вызов всему Западу-7

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Предложение Президента о визите Байдена на территорию Беларуси следует рассматривать как вызов для всего англосаксонского мира, для коллективного Запада. Если они не согласятся, то однозначно их можно обвинять не просто в агрессии, а в том, что они и являются родоначальниками, инициаторами всех тех бедствий, которые мы сейчас видим на территории Украины. Готовность к диалогу будет все-таки означать, что у них есть какие-то здравые мысли, подходы и готовность, самое главное, сохранить мир и порядок на всей планете. Мы должны понимать, что сейчас напряжение между коллективным Западом и коллективным Востоком только растет. Все это делается, безусловно, искусственно, делается непосредственно Вашингтоном и Лондоном и ориентировано на поднятие ставок с тем, чтобы добиться максимально выгодных для них переговорных позиций.

Авдонин: приглашение Байдену посетить Беларусь следует рассматривать как вызов всему Западу-10

Приехать Байдена в Минск Александр Лукашенко пригласил во время встречи с журналистами. Впрочем, в этот день прозвучало немало важных заявлений. В общей сложности разговор длился более трех часов.

Его телеверсию смотрите сегодня, 18 февраля, в 19:00 на телеканале «Беларусь 1».

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# Международная политика # Алексей Авдонин # Александр Лукашенко # Джо Байден # Владимир Зеленский # Фотофакт

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