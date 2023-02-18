Авдонин: приглашение Байдену посетить Беларусь следует рассматривать как вызов всему Западу
Неготовность Байдена приехать в Минск будет обозначать для всех, что угроза третьей мировой войны исходит от США. Экспертное сообщество продолжает обсуждать приглашение Александра Лукашенко, сделанное главе Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Откликнется ли Байден на него или на крайний случай хоть как-то прокомментирует – вопрос пока открытый. Американский лидер собирается посетить Польшу в начале следующей недели. Белый дом сообщает, что Байден выступит «с сильным посланием». О чем пойдет речь, остается только догадываться. Кроме того, этот визит Дуда почему-то называет неким гарантом безопасности для своей страны. От кого пытается защититься Польша, неясно. Скорее, это всем остальным надо ее бояться. Судя по проводимой политике, агрессия – характерная черта.
Непонятно, кстати, будет ли на этой встрече Владимир Зеленский. Ведь украинский вопрос стороны собираются обсуждать. Некоторые источники сообщают, что украинский лидер подготовил чуть ли не «мирный план» для Украины. В свою же очередь, Минск готов вновь стать площадкой для конструктивных переговоров. Ведь наша страна не настроена на конфликт и в который раз призывает сесть за стол и договориться.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Предложение Президента о визите Байдена на территорию Беларуси следует рассматривать как вызов для всего англосаксонского мира, для коллективного Запада. Если они не согласятся, то однозначно их можно обвинять не просто в агрессии, а в том, что они и являются родоначальниками, инициаторами всех тех бедствий, которые мы сейчас видим на территории Украины. Готовность к диалогу будет все-таки означать, что у них есть какие-то здравые мысли, подходы и готовность, самое главное, сохранить мир и порядок на всей планете. Мы должны понимать, что сейчас напряжение между коллективным Западом и коллективным Востоком только растет. Все это делается, безусловно, искусственно, делается непосредственно Вашингтоном и Лондоном и ориентировано на поднятие ставок с тем, чтобы добиться максимально выгодных для них переговорных позиций.
Приехать Байдена в Минск Александр Лукашенко пригласил во время встречи с журналистами. Впрочем, в этот день прозвучало немало важных заявлений. В общей сложности разговор длился более трех часов.
Его телеверсию смотрите сегодня, 18 февраля, в 19:00 на телеканале «Беларусь 1».
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