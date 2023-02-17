«Пока нет ясности никакой». Приедет ли Байден в Минск? Ответил Андрей Лазуткин

Приглашение Александра Лукашенко Джо Байдену приехать в Минск, прозвучавшее накануне во время встречи с журналистами, обсуждают в СМИ и экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В очередной раз белорусский лидер предлагает варианты для урегулирования конфликта в Украине. И это еще одно подтверждение нашей мирной политики в целом и что касается конкретно происходящих событий в соседнем государстве.

Андрей Лазуткин, политический аналитик:

Пока нет ясности никакой, не будет и мирных переговоров, потому что каждая сторона должна иметь некие переговорные позиции перед такой встречей. И Президент тоже очень скептично все это оценил. То есть, да, мы приглашаем Байдена, но, вероятнее всего, он сюда не приедет. А поедет он в Польшу. Почему? Потому что должны быть некие группы, которые против нас работают. Не одни американцы, посмотрите, вот и поляки, и украинцы. И они все делают чужими руками, чтобы напрямую не входить в конфликт с Россией. Потому что если это будут такие двусторонние переговоры, это признание того, что США активно тут работают. И, в принципе, они инициаторы этого всего конфликта.