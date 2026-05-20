Прямой эфир

Сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую

20 мая 2026 05:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На финишную прямую выходит сев яровых. Весенние полевые работы в 2026 году начались позже, чем в 2025-м. Но благодаря подготовленной технике и наличию всех ресурсов масштаб засеянных площадей сейчас примерно соответствует прошлогоднему уровню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ускорить завершение посевной – поручение Президента. Александр Лукашенко поставил аграриям задачу: урожай-2026 должен быть не ниже прошлогоднего.

Сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую-2

По данным Белгидромета, визуальные оценки состояния посевов хорошие. Влагообеспеченность яровых культур на большей части территории достаточная, исключение – отдельные южные районы. В сочетании с умеренными температурами это создает благоприятные условия для развития растений. В ближайшие дни метеообстановка также будет способствовать росту культур. 

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия подчеркивают: сев всех яровых необходимо завершить до 25 мая. Наибольший объем работы – на кукурузных полях. Участки, которые засевают сейчас, пойдут на силос, но и для этой цели культура должна набрать оптимальное количество полезных веществ. 

С картофелем тоже важно не затягивать, чтобы клубни не созрели слишком поздно – прогнозы осени всегда неопределенные. В ближайшие дни синоптики обещают теплую и в основном сухую погоду, местами кратковременные дожди. Природа сейчас способствует полевым работам, поэтому сев нужно завершить как можно скорее. 

# Посевная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Беларусь готова предложить Камеруну эффективные решения в сельскохозяйственной сфере
20 мая 2026 05:51

Лукашенко: Беларусь готова предложить Камеруну эффективные решения в сельскохозяйственной сфере

Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе
19 мая 2026 17:49

Семинар по заготовке травянистых кормов прошел в Шкловском районе

«Последний звонок» в «Минск-Арене» соберет более 13 тыс. выпускников
19 мая 2026 17:46

«Последний звонок» в «Минск-Арене» соберет более 13 тыс. выпускников

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»
19 мая 2026 17:39

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко
19 мая 2026 17:37

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко

Поляки вынуждены платить за телевизор, даже если его не смотрят – Лазуткин
19 мая 2026 17:19

Поляки вынуждены платить за телевизор, даже если его не смотрят – Лазуткин

Более полумиллиона белорусов прошли через систему студотрядов за последние 5 лет
19 мая 2026 17:07

Более полумиллиона белорусов прошли через систему студотрядов за последние 5 лет

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»
19 мая 2026 17:00

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»

Беларусь и Россия рассчитывают выйти на $70 млрд товарооборота
19 мая 2026 16:41

Беларусь и Россия рассчитывают выйти на $70 млрд товарооборота

В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15
19 мая 2026 15:23

В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15

Низкоорбитальная связь станет доступна в Беларуси
19 мая 2026 14:21

Низкоорбитальная связь станет доступна в Беларуси

В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров
19 мая 2026 14:11

В Минской области кукуруза посеяна на площади более 285 тыс. гектаров