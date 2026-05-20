Сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую

На финишную прямую выходит сев яровых. Весенние полевые работы в 2026 году начались позже, чем в 2025-м. Но благодаря подготовленной технике и наличию всех ресурсов масштаб засеянных площадей сейчас примерно соответствует прошлогоднему уровню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Белгидромета, визуальные оценки состояния посевов хорошие. Влагообеспеченность яровых культур на большей части территории достаточная, исключение – отдельные южные районы. В сочетании с умеренными температурами это создает благоприятные условия для развития растений. В ближайшие дни метеообстановка также будет способствовать росту культур.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия подчеркивают: сев всех яровых необходимо завершить до 25 мая. Наибольший объем работы – на кукурузных полях. Участки, которые засевают сейчас, пойдут на силос, но и для этой цели культура должна набрать оптимальное количество полезных веществ.

С картофелем тоже важно не затягивать, чтобы клубни не созрели слишком поздно – прогнозы осени всегда неопределенные. В ближайшие дни синоптики обещают теплую и в основном сухую погоду, местами кратковременные дожди. Природа сейчас способствует полевым работам, поэтому сев нужно завершить как можно скорее.