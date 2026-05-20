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США рассматривают возможность военного вторжения на Кубу

20 мая 2026 06:39
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США рассматривают сценарий военного вторжения на Кубу. Об этом пишут европейские СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США рассматривают возможность военного вторжения на Кубу-2

Причиной разработки таких планов стал провал попыток добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады. Пентагон прорабатывает целый спектр возможных действий – от одиночных точечных авиаударов, призванных принудить власти Кубы к уступкам, до масштабного наземного вторжения с целью полной смены власти на острове. В Гаване ранее уже отреагировали на подобные перспективы: там заявили, что проведение военной операции окажет «разрушительное влияние» на мир и региональную стабильность. 

# США # Новости Кубы

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