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V Международный молодежный экологический форум стартовал в БГТУ

20 мая 2026 06:14
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В Минске открылся Международный экологический форум – масштабное научное событие, которое в пятый раз объединяет студентов, ученых и специалистов из ведущих профильных вузов Беларуси и России. Главная цель встречи – выработать новые подходы к решению экологических задач планетарного масштаба и сформировать единые стратегии защиты природы в рамках Союзного государства. Три дня участники будут погружены в насыщенную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

V Международный молодежный экологический форум стартовал в БГТУ-2

Более 50 докладов охватят широкий спектр актуальных тем: от охраны природных богатств и инновационных методов переработки отходов до развития экотуризма и применения цифровых технологий для мониторинга природных территорий. Помимо теоретических выступлений, программа включает круглые столы и практические занятия. Молодые ученые побывают на базе лесхоза и в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре, где познакомятся с современной лесной техникой и передовыми технологиями производства.

V Международный молодежный экологический форум стартовал в БГТУ-4

Татьяна Гаврилец, доцент кафедры почвоведения, агрохимии и земледелия Новосибирского государственного университета инженерии и биотехнологий:
Вопросы экологии на самом деле очень важны, и это вопрос, который затрагивает не только отдельную какую-то страну либо регион, это вопрос, который касается в целом всех стран. И поэтому очень хорошо, когда есть такие мероприятия, которые позволяют ребятам друг с другом общаться, решать какие-то экологические вопросы и обмениваться опытом и знаниями.

V Международный молодежный экологический форум стартовал в БГТУ-6

Сергей Касперович, ректор Белорусского государственного технологического университета:
Экология – это не только подготовка кадров в профильных направлениях, ориентированных на устойчивого природопользования. Это тот аспект, который должен быть в подготовке специалистов разных специальностей, и технических, и экономических. Участвуют ежегодно более 30-40 учебных заведений из Беларуси, России.

Тесное взаимодействие в сфере образования и науки не просто укрепляет связи между молодыми исследователями двух стран – оно закладывает надежный фундамент для общего экологического благополучия и способствует укреплению технологического суверенитета Беларуси и России.

# Экология

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