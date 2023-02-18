Азарёнок: «Вы вновь хотите подождать, пока мы до Берлина дойдём?»

Хотите мира – приезжайте в Беларусь. Наш Президент обратился к американскому с предложением быстро урегулировать конфликт в Украине. Ведь именно США являются его зачинщиком и главным бенефициаром. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Милота». Любит молодежь это слово. Так вот и выпуск сегодня будет – сплошная милота. Беларусь снова открывает объятия. Нет, не подумайте, мы не наивные. Мы просто мира хотим. Мира и созидания. Мы нормальные люди. И понимаем, что остановить войну можно за полчаса. Тут, как в анекдоте: у Запада есть только два пути. Байден, зачем тебе Польша? Ну зачем эта вонючая Варшава. Неужели приятно общаться только с сателлитами? Только когда тебе в рот смотрят? «Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры.

Ну не упала же корона с Черчилля и Рузвельта, а потом Трумэна. Наведывались к Сталину. И нормально поделили мир. Вот такое застолье – это лучше, чем ядерная война. Или вы вновь хотите подождать, пока мы до Берлина дойдем? Так мы дойдем, если вы нас вынудите, не сомневайтесь.

Григорий Азаренок:

Байден, приезжай. Здесь такой воздух, такие елки, такие славные мужики! Постреляем из кольта по бегущим фанерным зайцам. Выпьем водки. Искупаемся в проруби. Тебе понравится, Байден. Приезжай! И наступит мир на планете, останешься в истории президентом, остановившим смерть человечества. Вспомните блоковское. О, старый мир! Пока ты не погиб,

Пока томишься мукой сладкой,

Остановись, премудрый, как Эдип,

Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И, обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью!

Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!

Забыли вы, что в мире есть любовь,

Которая и жжет, и губит! Заодно обучим доброте ваших копов. Увидят, как работать надо. Как наш ГУБОП.