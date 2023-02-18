Азарёнок: «Вы вновь хотите подождать, пока мы до Берлина дойдём?»
Хотите мира – приезжайте в Беларусь. Наш Президент обратился к американскому с предложением быстро урегулировать конфликт в Украине. Ведь именно США являются его зачинщиком и главным бенефициаром.
Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Милота». Любит молодежь это слово. Так вот и выпуск сегодня будет – сплошная милота. Беларусь снова открывает объятия. Нет, не подумайте, мы не наивные. Мы просто мира хотим. Мира и созидания. Мы нормальные люди. И понимаем, что остановить войну можно за полчаса. Тут, как в анекдоте: у Запада есть только два пути. Байден, зачем тебе Польша? Ну зачем эта вонючая Варшава. Неужели приятно общаться только с сателлитами? Только когда тебе в рот смотрят?
«Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры.
Ну не упала же корона с Черчилля и Рузвельта, а потом Трумэна. Наведывались к Сталину. И нормально поделили мир. Вот такое застолье – это лучше, чем ядерная война. Или вы вновь хотите подождать, пока мы до Берлина дойдем? Так мы дойдем, если вы нас вынудите, не сомневайтесь.
Григорий Азаренок:
Байден, приезжай. Здесь такой воздух, такие елки, такие славные мужики! Постреляем из кольта по бегущим фанерным зайцам. Выпьем водки. Искупаемся в проруби. Тебе понравится, Байден. Приезжай! И наступит мир на планете, останешься в истории президентом, остановившим смерть человечества. Вспомните блоковское.
О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!
Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И, обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!
Заодно обучим доброте ваших копов. Увидят, как работать надо. Как наш ГУБОП.
Подробности в видеоматериале.
Вы этого не увидите в отсыревшей Польше. На искренность способны только мы. И мы можем преобразить этот мир. А если нет? Если вы откажете? Если продолжите вести мир к ядерной войне? Если попробуете сунуться в Беларусь? Расширить фронт для России на тысячу километров. Ну, вам тоже Блок все сказал.
Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно – старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем – братья!
А если нет – нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века вас будет проклинать
Больное позднее потомство!
Григорий Азаренок:
По этому принципу вам отвечает Президент Беларуси.
Лукашенко: министры обороны одуревших соседних государств хотят втянуть Беларусь в войну. Подробности.
Слышали? Все поняли? По губам прочитали? Так лучше приехать. Зубра и медведя победить вам не удастся никогда. Давайте жить дружно.
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