«Покритикуете, что с опозданием». Губернатор Минской области вручил Президенту каравай-миллионник

Новости Беларуси. Президент решил лично удостовериться в том, что молочная отрасль работает без сбоев и молока хватит абсолютно всем, кто любит и употребляет этот продукт как в Беларуси, так и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недавно в разных источниках стала появляться информация о том, что молочные реки утекают с прилавков магазинов. Люди забеспокоились. Александр Лукашенко поспешил разобраться. Глава государства поменял свои планы и без предупреждения посетил Минский молочный завод № 1.

Алена Сырова, политический обозреватель:

На этом заводе вопрос расширения линейки не стоит. За 10 лет освоили производство даже сыров с голубой плесенью. Кстати, снова первыми в стране.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Не каждый способен. У нее небольшое там производство, аккуратненько там. Тамара Чичиро, директор Минского молочного завода № 1:

10 лет, и это надо отдельное производство. Игорь Брыло:

Это ручная работа. Тамара Чичиро:

Его нельзя делать на площадке, где делается сыромолочка. Алена Сырова:

Сейчас работают над тем, чтобы продукция завода была не только вкусной, но и полезной. В тех же сырках отказываются от сахара, налаживают производство пахты. Ее пока не было в зале дегустаций, но это на перспективу. Впрочем, с прицелом на будущее еще одно угощение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне же нельзя это есть. Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Покритикуете, что с опозданием. Это вот наш миллион. Александр Лукашенко:

А, миллион. Александр Турчин:

Смотрите, половина. Половину мы убрали, намолотили миллион. Половину молотим.

Александр Лукашенко:

Будет полтора? Александр Турчин:

Будет два. Александр Лукашенко:

Нет, будет полтора там. Два с половиной. Александр Турчин:

Два. Александр Лукашенко:

Ну это не твой уровень.