«Покритикуете, что с опозданием». Губернатор Минской области вручил Президенту каравай-миллионник
Новости Беларуси. Президент решил лично удостовериться в том, что молочная отрасль работает без сбоев и молока хватит абсолютно всем, кто любит и употребляет этот продукт как в Беларуси, так и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавно в разных источниках стала появляться информация о том, что молочные реки утекают с прилавков магазинов. Люди забеспокоились. Александр Лукашенко поспешил разобраться. Глава государства поменял свои планы и без предупреждения посетил Минский молочный завод № 1.
Алена Сырова, политический обозреватель:
На этом заводе вопрос расширения линейки не стоит. За 10 лет освоили производство даже сыров с голубой плесенью. Кстати, снова первыми в стране.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Не каждый способен. У нее небольшое там производство, аккуратненько там.
Тамара Чичиро, директор Минского молочного завода № 1:
10 лет, и это надо отдельное производство.
Игорь Брыло:
Это ручная работа.
Тамара Чичиро:
Его нельзя делать на площадке, где делается сыромолочка.
Алена Сырова:
Сейчас работают над тем, чтобы продукция завода была не только вкусной, но и полезной. В тех же сырках отказываются от сахара, налаживают производство пахты. Ее пока не было в зале дегустаций, но это на перспективу. Впрочем, с прицелом на будущее еще одно угощение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне же нельзя это есть.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Покритикуете, что с опозданием. Это вот наш миллион.
Александр Лукашенко:
А, миллион.
Александр Турчин:
Смотрите, половина. Половину мы убрали, намолотили миллион. Половину молотим.
Александр Лукашенко:
Будет полтора?
Александр Турчин:
Будет два.
Александр Лукашенко:
Нет, будет полтора там. Два с половиной.
Александр Турчин:
Два.
Александр Лукашенко:
Ну это не твой уровень.
Алена Сырова:
Спойлер: каравай губернатор до вчерашнего вечера рассчитывал вручить главе государства в поле, но, как рассказала журналистам пресс-секретарь Президента, Александр Лукашенко лично скорректировал эти планы, отреагировав на запрос людей.
«Отреагировал на эти сигналы». Наталья Эйсмонт о визите Президента на Минский молочный завод №1. Читайте здесь.
Алена Сырова:
Усложняем мы там, где не стоит, вместо того чтобы сосредоточить внимание и усилия на действительно важном. Сложившиеся внешние обстоятельства требуют оперативных решений и правильно расставленных приоритетов – в этом ключ к сохранению и приумножению содержимого.