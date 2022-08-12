Лукашенко на молочном заводе: если ты не хочешь, чтобы я тобою управлял, выходи на этот уровень – и в свободное плавание

Новости Беларуси. Президент решил лично удостовериться в том, что молочная отрасль работает без сбоев и молока хватит абсолютно всем, кто любит и употребляет этот продукт как в Беларуси, так и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недавно в разных источниках стала появляться информация о том, что молочные реки утекают с прилавков магазинов. Люди забеспокоились. Александр Лукашенко поспешил разобраться. Глава государства поменял свои планы и без предупреждения посетил Минский молочный завод № 1.

Алена Сырова, политический обозреватель:

В Минской области молока предостаточно, а мощностей для переработки не хватает. Губернатор предлагает выход из ситуации, видит его во взаимовыгодном сотрудничестве, скажем, с северным регионом, куда менее богатым на сырье.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

5 600 мы производим, а 5 100 продаем ежесуточно молока. Так мы везем еще за пределы области… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так не вопрос. Я рад, что вы требуете мощности по переработке, которых у нас выше крыши. Это просто нерасторопность его [про Игоря Брыло – прим. ред.] и твоя. Вы должны были определиться. Сесть и определиться. Если ты Калинковичи… Александр Турчин:

Калинковичи. Александр Лукашенко:

Калинковичи. Ну почему бы нет? Александр Турчин:

И что-нибудь на севере, в Витебской области. Александр Лукашенко:

Да хоть всю Витебскую область, не вопрос.

Александр Турчин:

Нам что сейчас не хватает именно в правовом плане? Так называемые эти сырьевые зоны. Я бы хотел какое предложение. И то, что вы говорите. Если предприятие не пользуется никакими мерами государственной поддержки, живет чисто в рынке, мы препятствовать сдаче молока на любые там… Вот везите куда хотите. Но если ты пользуешься господдержкой, то будь любезен... Если мы закрепили тебя за первым заводом, будь любезен сдавать на первый завод. И по такой цене, по которой сегодня мы можем себе это позволить. Александр Лукашенко:

Если ты не хочешь, чтобы я тобою управлял, выходи на этот уровень и в свободное плавание. Это правильно, ради бога, это разумное предложение.

Алена Сырова:

Разумеется, на экспорте товаров в ту же Россию (всего мы продаем в полсотни стран мира) предприятия могут заработать больше, потому неохотно отдают продукцию на внутренний рынок. Переломить тенденцию предлагают весьма оригинальным способом – позволить поднять цены на отдельные виды цельномолочной продукции. Реакцию Александра Лукашенко можно было прочесть без слов, но комментарий все же последовал.

Александр Лукашенко:

Так молоко и кефир люди в основном берут, пенсионеры. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсию? Александр Турчин:

Ну, конечно, нет… Александр Лукашенко:

Ну так чего мы будем забирать у людей? Давай так, откровенно. Цельномолочная продукция у нас по ценам на месте не стоит. Хоть понемножку, но она двигается. Александр Турчин:

1,2 %. Александр Лукашенко:

Ну хорошо, мы посмотрим в правительстве, но рассчитывать на то, что цены вырастут… Давайте больше надоим, тогда будет и выше рентабельность. Что же мы только за счет роста цен?