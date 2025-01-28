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Новости по тегу #Тамара Чичиро

Новые производства и рабочие места – как Вилейский район стал примером успешного развития регионов
28 января 2025 12:12

Новые производства и рабочие места – как Вилейский район стал примером успешного развития регионов

В Нарочи запустили линию производства сыра с голубой плесенью
23 января 2025 16:01

В Нарочи запустили линию производства сыра с голубой плесенью

В Вилейке начнут выпускать сыр камамбер – не отличается от европейского
20 января 2025 18:49

В Вилейке начнут выпускать сыр камамбер – не отличается от европейского

«Слушай, было бы что открыть». Лукашенко посоветовал не обращать внимания на новую упаковку с молоком
12 августа 2022 18:16

«Слушай, было бы что открыть». Лукашенко посоветовал не обращать внимания на новую упаковку с молоком

«Покритикуете, что с опозданием». Губернатор Минской области вручил Президенту каравай-миллионник
12 августа 2022 18:06

«Покритикуете, что с опозданием». Губернатор Минской области вручил Президенту каравай-миллионник

«У нас каждый день последний». Место ли политике в сельском хозяйстве?
30 августа 2021 21:05

«У нас каждый день последний». Место ли политике в сельском хозяйстве?

Белорусские сорта картошки не самые лучшие? Отвечает глава фермерского хозяйства
30 августа 2021 20:50

Белорусские сорта картошки не самые лучшие? Отвечает глава фермерского хозяйства

В чём специфика молока, произведённого в Беларуси, и в какие страны поставляют эту продукцию?
30 августа 2021 20:13

В чём специфика молока, произведённого в Беларуси, и в какие страны поставляют эту продукцию?