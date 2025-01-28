Новости по тегу #Тамара Чичиро

В 2025 году в Вилейке открыт уникальный цех по производству первого белорусского сыра камамбер. На базе молочного завода. Общий объем инвестиций составил около 30 миллионов рублей.
Увеличились и объемы выпуска. Теперь это более 80 тонн в месяц.
Классический мягкий французский сыр, знакомый многим. Только раньше приходилось его экспортировать, теперь будем делать сами. Технология максимально соответствует французской. Вкус – тоже.
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