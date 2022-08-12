«Ты провалил производство». За что Брыло пришлось оправдываться перед Президентом?

Новости Беларуси. Президент решил лично удостовериться в том, что молочная отрасль работает без сбоев и молока хватит абсолютно всем, кто любит и употребляет этот продукт как в Беларуси, так и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавно в разных источниках стала появляться информация о том, что молочные реки утекают с прилавков магазинов. Люди забеспокоились, и Александр Лукашенко поспешил разобраться. Глава государства поменял свои планы и без предупреждения посетил Минский молочный завод № 1.

Что же вызвало ажиотаж и какова реальная ситуация в молочной отрасли – в репортаже Алены Сыровой.

Глазированный сырок в зеленой обертке, наверное, один из самых любимых среди белорусов. Много лет назад этот вид лакомства стали производить на Минском молочном заводе № 1. Здесь это направление освоили первыми в стране, спустя время, конечно, подтянулись и конкуренты, но быть номером один не только по названию на предприятии стараются до сих пор.