«Ты провалил производство». За что Брыло пришлось оправдываться перед Президентом?
Новости Беларуси. Президент решил лично удостовериться в том, что молочная отрасль работает без сбоев и молока хватит абсолютно всем, кто любит и употребляет этот продукт как в Беларуси, так и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавно в разных источниках стала появляться информация о том, что молочные реки утекают с прилавков магазинов. Люди забеспокоились, и Александр Лукашенко поспешил разобраться. Глава государства поменял свои планы и без предупреждения посетил Минский молочный завод № 1.
Что же вызвало ажиотаж и какова реальная ситуация в молочной отрасли – в репортаже Алены Сыровой.
Глазированный сырок в зеленой обертке, наверное, один из самых любимых среди белорусов. Много лет назад этот вид лакомства стали производить на Минском молочном заводе № 1. Здесь это направление освоили первыми в стране, спустя время, конечно, подтянулись и конкуренты, но быть номером один не только по названию на предприятии стараются до сих пор.
У нас лучше – мы же первые. Не только по цифре, но и показателям.
Раз так, то с чего ропот преимущественно минчан, что в магазинах не хватает цельномолочной продукции, читай – кефира, творога, молока? Президент приехал спросить у первых, но с порога вопрос профильному министру.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отвечай на вопрос. Ты провалил производство цельномолочной продукции?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На 1,7 % к уровню прошлого года, да.
Александр Лукашенко:
Почему?
Игорь Брыло:
Многие предприятия заинтересовались и маржинальным экспортом, я потом вам покажу, и начали немножко баловаться.
Александр Лукашенко:
У нас же диктатура и управляемая страна.
Игорь Брыло:
Это случилось буквальное в последние месяцы. Это на самом деле, именно после санкций.
Александр Лукашенко:
Все рынулись на внешний рынок.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
На внешний рынок. Мы взяли сегодня удельный вес надоенного молока, закрепили каждую область по поставкам молока в Минск и областные центры, и у нас вышла одинаковая пропорциональность для всех областей нашей страны. Этим обеспечен внутренний рынок Минска, областных центров и в целом республики.
Александр Лукашенко:
А в чем причина, что он просел по цельномолочке?
Леонид Заяц:
По цельномолочке просел только из-за того, что не контролировали как следует поставки молока.
Александр Лукашенко:
То есть не спланировали внутренний рынок, все, как хотели – продавали на внешний.
Леонид Заяц:
А потом, когда начались сигналы, что не хватает цельномолочной продукции, пришли к этому.
Александр Лукашенко:
Как всегда, Леонид Константинович, бьем по хвостам.
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