Что будет с ценами на жильё и как решают проблему долгостроев? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Сколько жилья построят в этом году в Минске? Как цены на стройматериалы отразятся на квадратном метре и как города-спутники выходят на орбиту? Об этом речь пойдет в ближайшем выпуске ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большие стройки большого города.

Строительство почти уже завершено, идут последние штрихи отделки. Что будет с ценами на жилье?

Подорожание, конечно, будет, но оно не такое глобальное – не в разы. Как решают проблему с долгостроями?

Государство решает вопрос тех бандитов, которые обманули людей. Кто и как строит высотки мегаполиса?