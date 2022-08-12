Что будет с ценами на жильё и как решают проблему долгостроев? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Сколько жилья построят в этом году в Минске? Как цены на стройматериалы отразятся на квадратном метре и как города-спутники выходят на орбиту? Об этом речь пойдет в ближайшем выпуске ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большие стройки большого города.
Строительство почти уже завершено, идут последние штрихи отделки.
Что будет с ценами на жилье?
Подорожание, конечно, будет, но оно не такое глобальное – не в разы.
Как решают проблему с долгостроями?
Государство решает вопрос тех бандитов, которые обманули людей.
Кто и как строит высотки мегаполиса?
Просто перестаньте слушать, что делает сосед. Это самое главное.
Я живу сама в панельке 1996 года. Я не слышу, что делают соседи.
Смотрите ток-шоу в воскресенье, 14 августа, в 10 утра.