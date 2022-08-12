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Что будет с ценами на жильё и как решают проблему долгостроев? Анонс ток-шоу «Большой город»

12 августа 2022 17:51
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Новости Беларуси. Сколько жилья построят в этом году в Минске? Как цены на стройматериалы отразятся на квадратном метре и как города-спутники выходят на орбиту? Об этом речь пойдет в ближайшем выпуске ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большие стройки большого города.

Что будет с ценами на жильё и как решают проблему долгостроев? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Строительство почти уже завершено, идут последние штрихи отделки.

Что будет с ценами на жилье?

Что будет с ценами на жильё и как решают проблему долгостроев? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Подорожание, конечно, будет, но оно не такое глобальное – не в разы.

Как решают проблему с долгостроями?

Что будет с ценами на жильё и как решают проблему долгостроев? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Государство решает вопрос тех бандитов, которые обманули людей.

Кто и как строит высотки мегаполиса?

Что будет с ценами на жильё и как решают проблему долгостроев? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Просто перестаньте слушать, что делает сосед. Это самое главное.

Я живу сама в панельке 1996 года. Я не слышу, что делают соседи.

Смотрите ток-шоу в воскресенье, 14 августа, в 10 утра.

# Строительство # общество # Илона Волынец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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