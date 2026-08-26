Новости по тегу #Новости Минска и Минской области

Новое тепличное производство занимает 4 гектара. Сбор урожая ведется вручную: с кустов снимают еще немного буроватые плоды, чтобы они не помялись при транспортировке и дозрели уже на прилавке. Первая партия свежих овощей уже отправляется в фирменные магазины агрокомбината.
В центральном регионе ведется строительство более 40 животноводческих объектов, из них около 25 – современные МТК.
Столица продолжит развиваться по концепции «15-минутного города». Ее суть в том, чтобы у каждого минчанина было все необходимое – от работы и поликлиники до парков и магазинов. Все было в шаговой доступности.
Новый объект – это профилакторий для молодняка на 270 мест, а также цеха сухостоя и раздоя. Помещения для малышей уже готовы на 85 % – бетонные работы завершены, идет закупка и поставка оборудования. Сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 августа.
Как ведутся работы в Дзержинском районе и кто создает нашу продовольственную безопасность – в нашем материале.
В Минской области расширяют сеть молочно-товарных комплексов.
Работы будут вестись в сторону Старовиленского тракта от переулка Червякова. Они пройдут в три этапа, первый из которых уже стартовал.
От проблем с отоплением зимой до ям на дорогах весной. Специалисты не только принимают заявки, но и контролируют их выполнение: с обязательной фотофиксацией и обратным ответом жителю.
Для этого перебурили 90 скважин. Проложили свыше 90 километров водопроводных труб. Установили современное оборудование.
Объектом для эксперимента стала обычная «зебра» на улице Якуба Колоса вблизи 41-го дома. В темное время суток включается проектор, который дублирует бело-желтую разметку на дорогу.
В здании запланированы масштабные работы: усиление конструкций, обновление гидроизоляции, замена всех инженерных сетей, монтаж кровли. Изменится театр и внутри...
Так, в квартале «Северный Берег» скоро откроется международный выставочный центр. Площадка станет самой крупной для проведения масштабных мероприятий: два огромных выставочных и конференц-залы, комнаты для переговоров.
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