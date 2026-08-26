Прямой эфир

Новости по тегу #Новости Минска и Минской области

Первые томаты созрели в новых энергосберегающих теплицах в Минском районе
26 августа 2026 10:37

Первые томаты созрели в новых энергосберегающих теплицах в Минском районе

Новый МТК на 800 голов строят в Червенском районе
25 августа 2026 14:26

Новый МТК на 800 голов строят в Червенском районе

Около 8,5 млн кв. м жилья планируют возвести в ЖК «Северный Берег» и «Зеленый Бор»
10 июля 2026 17:42

Около 8,5 млн кв. м жилья планируют возвести в ЖК «Северный Берег» и «Зеленый Бор»

15 новых МТК и 111 профилакториев для телят введут в эксплуатацию в Минской области
10 июля 2026 14:08

15 новых МТК и 111 профилакториев для телят введут в эксплуатацию в Минской области

«Тебе помогут, научат, подскажут». Молодой механизатор из Петковичей – о работе, династии и любви к земле
10 июля 2026 13:59

«Тебе помогут, научат, подскажут». Молодой механизатор из Петковичей – о работе, династии и любви к земле

6 профилакториев для молодняка построят в Солигорском районе
08 июля 2026 14:14

6 профилакториев для молодняка построят в Солигорском районе

В Минске расширят Долгиновский тракт – сколько времени это займет
08 мая 2026 11:26

В Минске расширят Долгиновский тракт – сколько времени это займет

Этот номер должен знать каждый. Как работает служба 115 и с какими проблемами обращаются жители?
23 марта 2026 15:16

Этот номер должен знать каждый. Как работает служба 115 и с какими проблемами обращаются жители?

Минск готовится полностью перейти на артезианское водоснабжение
08 января 2025 18:17

Минск готовится полностью перейти на артезианское водоснабжение

Ноу-хау на дороге Минска – в столице появился проекционный пешеходный переход
30 декабря 2024 17:44

Ноу-хау на дороге Минска – в столице появился проекционный пешеходный переход

Театр имени Горького в Минске закрылся на ремонт – рассказываем, что изменится
26 ноября 2024 18:31

Театр имени Горького в Минске закрылся на ремонт – рассказываем, что изменится

До конца 2024 года в Минске ожидается открытие значимых объектов – рассказываем
15 ноября 2024 18:16

До конца 2024 года в Минске ожидается открытие значимых объектов – рассказываем